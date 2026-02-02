Impulsa la Fiscalía local tecnología contra delitos

Peritos recogen el cuerpo de un hombre hallado el pasado 2 de enero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó al Congreso capitalino el Plan de Política Criminal 2026, documento que plantea reorientar la procuración de justicia hacia un modelo preventivo, con investigaciones focalizadas por tipo de delito e impacto social y uso intensivo de herramientas tecnológicas para elevar la eficacia en la persecución penal.

Luego de la instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la titular del Órgano de Política Criminal de la Fiscalía local, Gabriela Ortiz, destacó que el documento plantea una transformación institucional basada en la evaluación de resultados y la participación ciudadana, con 13 ejes estratégicos que priorizan la mejora en la atención a víctimas.

El Dato: De acuerdo con el Gobierno, 2025 ha sido el año con menos delitos de alto impacto en la ciudad desde 2012, así como el de más órdenes de aprehensión ejecutadas.

Para aumentar la confianza ciudadana en la Fiscalía capitalina busca profesionalizar al Ministerio Público, consolidar un modelo de litigación integral, digitalizar las carpetas de investigación y fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias.

El plan fue recibido por el diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y en representación de la Fiscalía capitalina fue Gabriela Ortiz Quintero, titular del Órgano de Política Criminal.

“Este acto no se trata de un trámite administrativo ni de una formalidad más de nuestra agenda legislativa, sino que responde a una lógica clara de equilibrio institucional, control democrático y rendición de cuentas, reconociendo a este Poder Legislativo como el espacio en el que las políticas públicas en materia de procuración de justicia son conocidas y evaluadas de manera abierta, transparente y con responsabilidad frente a la ciudadanía”, expresó.

2 mil 181 cámaras de videovigilancia fueron instaladas en la ciudad durante 2025

El documento es resultado de un proceso previo de diálogo y consulta encabezado por la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, quien el pasado 24 de enero participó en la Jornada de Diálogo sobre el Plan de Política Criminal 2026, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En ese momento, la fiscala subrayó el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que en 2025 registraron un incremento de 185 por ciento en acuerdos reparatorios respecto a 2024, así como avances en digitalización, gobernanza de datos, control de bienes asegurados y coordinación con el C5 para optimizar la investigación criminal.

En el Primer Informe de Resultados al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se reportaron avances en el proceso de modernización institucional con la incorporación de 300 nuevos agentes de la Policía de Investigación, la modernización de los servicios periciales y la implementación de medidas para combatir la corrupción interna.

56 por ciento disminuyeron los delitos de alto impacto en 2019 respecto al año previo

En este rubro, durante 2025 se instalaron dos mil 181 cámaras de videovigilancia, se realizaron 890 visitas de supervisión y se sancionó a casi 100 personas servidoras públicas.

Asimismo, como resultado de la reorganización operativa, se implementó un modelo de atención diferenciada en las agencias del Ministerio Público y una estrategia de reducción del rezago, lo que permitió disminuir en más de 50 por ciento el número de carpetas de investigación acumuladas, de acuerdo con el propio informe.

El Gobierno capitalino también destacó el 15 de enero la reducción de 56 por ciento de los delitos de alto impacto durante 2025 en comparación con 2019.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial, como la ciudad con más seguridad y los datos lo demuestran”, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.