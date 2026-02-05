Más de 2 mil 300 personas han sido atendidas en las Audiencias del Pueblo en Tlalpan

Más de 2 mil 300 personas han sido atendidas de manera directa a través de las Audiencias del Pueblo encabezadas por la alcaldesa Gaby Osorio en la Alcaldía Tlalpan, un ejercicio periódico que fortalece la gestión institucional y la atención personalizada a las demandas ciudadanas.
Las audiencias son presididas por la alcaldesa Gaby Osorio, con el acompañamiento de personal técnico de la alcaldía y representantes de distintas direcciones generales, lo que permite dar respuesta inmediata, canalizar planteamientos y establecer rutas claras de seguimiento.
A decir de la alcaldesa Gaby Osorio, no se trata únicamente de escuchar, sino de activar mecanismos concretos de solución en coordinación con las áreas responsables.
“Las Audiencias del Pueblo son un espacio de trabajo directo. Aquí recibimos personalmente a vecinas y vecinos, revisamos cada caso con las áreas correspondientes y damos seguimiento puntual hasta su atención. La gente no viene a exponer un problema para que quede en el aire, viene a encontrar una respuesta institucional”, afirmó Gaby Osorio.
En total, se ha brindado atención a 2 mil 309 personas, de las cuales mil 419 son mujeres, lo que representa el 61.46 por ciento; 886 hombres, equivalentes al 38.38 por ciento; y cuatro personas que no registraron este dato. La mayoría de quienes acuden se ubica en un rango de edad de entre 40 y 60 años.
En estas jornadas también participaron 20 infancias, de las cuales seis fueron niñas y 14 niños. Su presencia refleja que las Audiencias del Pueblo son un espacio abierto para las familias completas y que, desde temprana edad, se fomenta una cultura de participación y cercanía entre gobierno y comunidad.
Las colonias y pueblos con mayor número de registros son San Andrés Totoltepec, con 154; San Miguel Topilejo, con 121; Miguel Hidalgo 2A Sección, con 114; Isidro Fabela (Ampliación), con 88; y Tlalpan Centro, con 84. Esta concentración territorial permite focalizar esfuerzos y fortalecer la presencia institucional en las zonas con mayor demanda.
Los principales temas planteados corresponden a asuntos jurídicos y de gobierno, seguidos por solicitudes relacionadas con obra pública y servicios urbanos, lo que confirma que este mecanismo se ha convertido en una vía efectiva para atender problemáticas cotidianas y comunitarias.
En este sentido, la alcaldesa subrayó que este modelo responde a una visión compartida de gobierno en territorio. “Compartimos plenamente la visión de trabajo cercana a la gente que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada: el gobierno no se ejerce desde el escritorio, se construye en territorio, escuchando y resolviendo de frente a la ciudadanía. Esa es la ruta que seguimos en Tlalpan”.
A la fecha se han realizado 100 Audiencias del Pueblo en la alcaldía, como parte de un esquema permanente que se complementa con las Territoriales y con el programa “Nuestra Colonia o Pueblo se Transforma”, mediante el cual se intervienen de manera intensiva colonias y pueblos y se presentan resultados en un corto plazo, reforzando la atención directa y la rendición de cuentas en territorio.
