Metro CDMX HOY 5 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 5 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



A esta hora, continúa afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones y se realiza el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda.



Consulta nuestras actualizaciones… pic.twitter.com/KlHjtOgsbO — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 5, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

“También la línea 12, está horrible”

“Buen día, que problema tienes en la Línea 12 casi 40 minutos de espera y las estaciones están que revientan”

“Línea 12, más de 1 hora de nopalera a Ermita, cuando un día normal tardan 30 minutos ese recorrido”

“La línea 12 para cuando 1 hora de Tláhuac a San Andrés Tomatlán y no avanza”

Línea 7

Línea 7 están desalojando un tren siempre sus fallas son en horas pico, en la mañana todos traernos prisa no es posible

“Deficiente el servicio como siempre en línea 7″

“L7 vagones llenos de humo y retraso”

“La línea 07 otra vez está lenta y llena de gente”

#MetroAlmomento



Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 12, lo que puede generar demoras en el servicio y mayores tiempos de espera en andenes; la circulación se normalizará en breve.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el… pic.twitter.com/DkNVajDQqK — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 5, 2026

