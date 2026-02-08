Detienen a Julio César ‘N’, presunto asaltante vinculado con robos en colonia Tacubaya

El detenido fue asegurado tras una persecución en calles de Tacubaya.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre presuntamente vinculado con diversos robos a automovilistas y transeúntes en la alcaldía Miguel Hidalgo, particularmente en las inmediaciones del Viaducto Miguel Alemán.

La detención ocurrió en la colonia Tacubaya, luego de que policías atendieran un reporte por el despojo de pertenencias a un ciudadano.

Durante labores de vigilancia, los oficiales detectaron al sospechoso cuando amenazaba a un hombre, quien al notar la presencia policial intentó huir e ingresó a una unidad habitacional, lo que derivó en una persecución.

Tras darle alcance en un área común, los uniformados realizaron una revisión preventiva, en la que aseguraron una réplica de arma de fuego, una mochila negra y dinero en efectivo, de acuerdo con el comunicado difundido por la dependencia capitalina.

El detenido, de 32 años, fue informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica, se lee en el comunicado.

Autoridades de la SSC señalaron que, tras un cruce de información, se identificó que el hombre cuenta con siete carpetas de investigación por el delito de robo en distintas modalidades, correspondientes a los años 2016, 2017, 2020 y 2025.

La SSC decomisó una réplica de arma de fuego durante la detención. ı Foto: SSC-CDMX

Además, el sujeto estaría relacionado con tres eventos de robo ocurridos recientemente: dos contra conductores y uno contra un transeúnte, todos registrados el pasado 7 de febrero en las inmediaciones del Boulevard Manuel Ávila Camacho y el Viaducto Miguel Alemán, zona en la que ya era objeto de seguimiento por denuncias difundidas en redes sociales.

Sobre el caso, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el detenido fue identificado como un generador de violencia dedicado al robo a automovilistas y peatones en ese corredor vial.

Fue detenido tras una persecución en la colonia Tacubaya, en atención a la denuncia de una mujer que fue despojada de sus pertenencias Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX



Vázquez Camacho agregó que el presunto responsable, identificado como Julio César “N”, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones por su posible participación en los hechos.

