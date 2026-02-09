Metro CDMX HOY 9 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

¡Toma precauciones!

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.
Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY. Foto: Metro CDMX
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 9 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

  • Línea 7 estación Mixcoac, 5 malditos metros han pasado para Barranca y solo uno para El Rosario, ni siquiera se vacía el mentado andén
  • Línea 7, estación Mixcoac rumbo al Rosario, van más de 10 minutos y no pasa
  • Línea 7 dirección El Rosario detenida

Línea 3

  • Línea 3 dirección Indios Verdes a pesar de hacer paradas de 3-5 min por estación, se mueve a velocidad máxima en túneles sin detenerse.
  • ¿Qué pasa en la línea 3? ya han pasado más de 10 minutos que no sale un tren en indios verdes
  • Línea 3, llevamos 10 minutos en Balderas, nada que avanzamos, ¿qué pasa?
  • ¿Qué pasa en la línea 3? Tenemos 5 minutos que estamos formados haciendo base, llenos a su totalidad y no sale del paradero

