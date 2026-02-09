Pide Morena indagar la visita de diputados a EU

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que pedirá a la Junta Coordinación Política especificar en qué supuestos los legisladores pueden acudir a eventos en representación del Poder Legislativo, esto, luego de que un diputado del PAN y una legisladora del PRI acudieran a un evento de la ultraderecha en Estados Unidos.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario guinda, Brenda Ruiz Aguilar, denunció que el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, y su par priista, Tania Larios Pérez, no asistieron a la sesión del 5 de febrero. Posteriormente, dijo, se supo que acudieron a un evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El Dato: Torres Guerrero planteó en el CPAC una nueva Iniciativa Mérida para que México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo para combatir al crimen organizado.

De acuerdo con la morenista, el evento de la ultraderecha reúne a personajes identificados con posturas antiderechos y asistir implica costos elevados que van desde los 500 hasta los 30 mil dólares por boleto.

“Desde la Jucopo vamos a impulsar que se diga, claramente, bajo qué esquema se puede representar al Congreso de la Ciudad de México, porque no vamos a permitir que digan que van en nombre del Congreso esta y este legislador a un evento abiertamente antiderechos, neonazi, antimigrante. Vamos a pedir que se reúna la Jucopo para aclarar bajo qué circuntancias se puede ir en representación de la Ciudad de México.

“Ya solicitamos el descuento del día para estos legisladores que tenían que estar trabajando mientras estaban acá disfrutando de un bonito día con conservadores antiderechos”, mencionó en la conferencia de La Chilanguera.

6 Años estuvo García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas

En sus redes sociales, Larios Pérez publicó el 6 de febrero que, presuntamente, su presencia en el foro de ultraderecha, sobre el Cumbre de Combate al Narcoterrorismo, fue por invitación.

Además, la priista agradeció a la zar antidrogas estadounidense, Sara Cartes, el “liderazgo” y los “esfuerzos bilaterales para combatir el narcoterrorismo”.

En tanto, Torres Guerrero destacó en distintas publicaciones su presencia en la CPAC y la participación que tuvo en la mesa sobre Combate al Narcoterrorismo, en donde llamó a la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir al crimen organizado. En esto coincidió la priista.

Aguilar Ruiz mencionó que Morena buscará se esclarezca el viaje de los dos legisladores a esta cumbre, así como la calidad en la que acudieron.

30 mil dólares cuesta una entrada VIP para la CPAC, según su sitio web

“Cada quien es libre de asistir a los eventos que quiera, como esta convención conservadora ultraderechista, pero asistieron en calidad de diputados de la Ciudad de México, eso es lo que se tiene que investigar, si recibieron invitación, si pagaron por asistir, cómo fue que se presentaron; el diputado Raúl Torres fue orador en calidad de qué lo fue en este evento de acción conservadora”, agregó.

En tanto, el diputado de Morena, Paulo Emilio García González, criticó a Larios Pérez y a Torres Guerrero por hablar ante políticos estadounidenses de un narcoestado en México, pero se reunieron con el exgoberandor de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

El morenista cuestionó que los congresistas capitalinos asistieran al CPAC, cuando en éste ha habido expresiones en contra de los mexicanos.

“El CPAC es un sitio en el que, generalizadamente, se hacen expresiones contra las y los mexicanos en Estados Unidos. Han dicho sus voceros que los mexicanos somos una amenaza cultural. Han dicho sus voceros para Estados Unidos, no se cansan de decir que todos los mexicanos somos criminales, que somos narcotraficantes, entonces ¿cómo vamos a convalidar eso?

“A nosotros no se nos olvida quién es Francisco García Cabeza de Vaca, qué mafias se organizaban desde el gobierno de Tamaulipas desde que él gobernaba y cómo hay no sólo uno, varios casos que encabeza la FGR en contra de él. Le dieron un amparo el Poder Judicial corrupto que estaba antes, del Poder Judicial local de Tamaulipas que gobernaba el narcogobernador”, comentó el legislador.