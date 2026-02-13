Afirma Brugada que la CDMX es la más competitiva del país

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó durante la instalación del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) que la Ciudad de México vive su mejor momento, pues es la “más competitiva del país” y sólo el año pasado tuvo 23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa.

Durante el acto, la mandataria mencionó que la capital tiene un buen crecimiento económico, finanzas públicas sanas y niveles históricos de inversión.

“La Ciudad de México mantiene finanzas públicas sólidas, sanas, con un incremento significativo en la inversión pública y también en los ingresos propios en el último año. Así que este desempeño permite consolidar proyectos estratégicos de infraestructura, para la capital”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Se agotan las dosis rápido Pasan más de 40 minutos bajo el sol para tener vacuna contra sarampión

Brugada Molina además mencionó que la ciudad mantiene la mejor calificación de deuda, por las agencias internacionales; además, se aumentó 55 por ciento de la inversión pública y los impuestos locales aumentaron 26 por ciento.

4.5 millones de capitalinos obtuvieron beneficios fiscales por su pronto pago

Asimismo, la morenista dijo que el año pasado la entidad tuvo ingresos por 334 mil millones de pesos “el mayor monto en la historia” y fue la única con más de 50 por ciento de recaudación local.

“Somos la ciudad más competitiva del país, con crecimiento económico, finanzas públicas sanas y niveles históricos de inversión. Decimos que queremos convertirnos, justamente, en la capital de la inversión. Y para eso, hay que trabajar mucho”, mencionó.

La Jefa de Gobierno además destacó diversas acciones que ha emprendido su administración, como la reducción de los delitos de alto impacto y el avance a la electromovilidad.

Sobre este último punto, la morenista resaltó la construcción de tres nuevos Cablebús, de los cuales uno conectará Tlalpan con Miguel Hidalgo, el más largo del mundo, de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y otro de Tláhuac a Milpa Alta.

Asimismo, la mandataria local habló de la modernización del Tren Ligero mediante la adquisición del doble de trenes y la regulación que debe haber de éstos y las mejoras de estaciones.