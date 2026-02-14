Arman trifulca trabajadores de Ciudad Judicial

Presuntos trabajadores del PJ se enfrentan a manifestantes en los juzgados del PJ en la avenida Niños Héroes.

Un presunto grupo de choque se enfrentó a los manifestantes que, desde la mañana de este viernes, mantenían un bloqueo en el edificio José María Morelos de la Ciudad Judicial, en el centro de la Ciudad de México, lo que escaló en una trifulca con golpes, gritos y lanzamientos de objetos peligrosos.

Como reportaron autoridades capitalinas desde el inicio del viernes, un grupo de manifestantes se concentró desde alrededor de las 09:00 horas al exterior del citado edificio. Su objetivo era el de iniciar un bloqueo para denunciar irregularidades en las más recientes elecciones que permitieron a Diego Valdez Medina permanecer al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX (SUTPJ-CDMX).

Horas después, otro grupo de civiles llegó al lugar del bloqueo y atacó a quienes se encontraban en la concentración. Como quedó atestiguado en videos y reportes, el choque rápidamente escaló en un intercambio de golpes, gritos y lanzamiento de objetos peligrosos.

El Tip: Debido al paro de labores del Sindicato, el viernes amanecieron cerrados los juzgados de Juárez, Niños Héroes, 132, 150 y Patriotismo del Poder Judicial de la CDMX.

Según reportes, quienes arribaron al lugar del bloqueo para romperlo fueron integrantes de un grupo de choque afín a la planilla naranja, quienes están de acuerdo con la elección de Valdez como líder.

Otros reportes aseguran que el choque fue entre manifestantes y elementos de seguridad, si bien en los videos no se aprecia la presencia de policías, se visualizan patrullas al exterior del edificio José María Morelos. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce si por estos hechos hubo personas detenidas, o si hay lesionados.

24 años lleva la planilla naranja al frente del SUTPJ

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), el bloqueo fue organizado por el sector del Sindicato conocido como planilla guinda con el objetivo de que “se repitan las elecciones [...] ya que denuncian ilegalidades en el proceso electoral que se llevó a cabo de abril a mayo de 2025 por parte de la planilla naranja, la cual ha estado al frente de dicho sindicato por más de 24 años”.

Los grupos opositores denuncian que la convocatoria se lanzó de forma exprés para impedir el registro de otras planillas.