Con el programa Peso a Peso, Migue Hidalgo respalda al barrio: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, anunció la implementación del programa Peso a Peso, con el que desde 2023 ha logrado duplicar el Presupuesto Participativo en cerca del 40 por ciento de las colonias y barrios populares de la demarcación.

Mauricio Tabe señaló que en 2024 y 2025, este esquema permitió que 4 de cada 10 colonias contaran con el doble de recursos para obras comunitarias, con una inversión promedio de 40 millones de pesos cada año.

“Aquí el Presupuesto Participativo sí se convierte en mejores calles, banquetas y alumbrado público, no se queda sólo en una obligación legal. Con el programa Peso a Peso hemos logrado repavimentar, mejorar banquetas y modernizar la iluminación en nuestros barrios y colonias populares. Sin este programa, muchas calles no tendrían las obras que hoy tienen”.

Mauricio Tabe explicó que bajo esta fórmula, por cada peso del Presupuesto Participativo, la alcaldía aporta otro peso, lo que ha permitido transformar colonias y barrios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Los vecinos confían en la alcaldía porque ven resultados. Con el Presupuesto Participativo y el Peso a Peso hemos fortalecido la confianza en el gobierno y demostrado que cuando se trabaja con los vecinos, el barrio sí se respalda”.

En conferencia de prensa, acompañado por el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Bernal, Mauricio Tabe hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para aprobar las iniciativas que presentó para que el programa Peso a Peso se convierta en ley y para que el Presupuesto Participativo se vote de forma multianual.

“Convocamos a los diputados de todos los partidos a pensar en las colonias, barrios y pueblos de la ciudad. Que este modelo se convierta en ley y pueda replicarse en toda la capital para duplicar el impacto del Presupuesto Participativo”.

Finalmente, invitó a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo a inscribir sus proyectos del Presupuesto Participativo 2026-2027 antes del 24 de febrero.

“Invitamos a todas y todos a registrar sus proyectos. Con el Presupuesto Participativo y el Peso a Peso, el compromiso es claro: duplicar los recursos para mejorar calles, banquetas y alumbrado en sus colonias, concluyó.

