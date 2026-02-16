Reporta Clara Brugada enero de 2026 como el mes más seguro en 11 años; delitos de alto impacto caen 19%

Autoridades, entre ellas la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, en conferencia de prensa.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el primer informe de seguridad de 2026, destacando que los resultados son fruto de la evaluación semanal y las reuniones diarias a las 06:30 horas con el Gabinete de Seguridad. Informó que enero fue el mes más seguro en once años, logrando una reducción del 11 por ciento en el promedio diario de delitos respecto al año anterior, pasando de 59 a 47 casos.

Durante la presentación, Ángel Tamariz Sánchez certificó que enero de 2026 es el periodo con menor incidencia delictiva en la última década. Por su parte, el titular del C5, Salvador Guerrero, reportó 109 mil 816 llamadas al 911, lo que significa una baja del 11.1 por ciento en llamadas efectivas, reduciendo la carga operativa de los servicios de emergencia.

En materia de detenciones, el Secretario Pablo Vázquez Camacho detalló que en enero se capturaron a 519 personas por delitos de alto impacto y se confiscaron 871 kilogramos de marihuana. En el combate a la extorsión, se registran 296 detenciones totales, logrando el índice más bajo frente a 2025. La Fiscal Bertha Alcalde Luján destacó un incremento del 28.3 por ciento en órdenes de aprehensión cumplimentadas respecto a 2019, sumando 529 solo en este mes, además de implementar la estrategia de recuperación de inmuebles y el retiro de vehículos abandonados, con Tláhuac como la zona más beneficiada.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto, informó sobre el impacto territorial del programa “Casa por Casa” en colonias como Agrícola Pantitlán y Pedregal de Santo Domingo, donde se han atendido más de 70 mil solicitudes ciudadanas de un total de 87 mil recibidas. Asimismo, mediante el operativo “La Noche es de Todos”, se realizaron 12 jornadas resultando en 21 suspensiones, 20 clausuras y 10 detenciones en establecimientos mercantiles.

José Manuel Oropeza, de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, resaltó la labor de auxilio escolar con 6 mil 315 jornadas y la realización de 191 asambleas ciudadanas con la participación de 5 mil vecinos. En el ámbito social, el programa “Vida Plena, Corazón Contento” brindó atención a 60 mil 793 estudiantes de nivel básico y capacitó a 4 mil 409 docentes en temas de salud mental.

Finalmente, la Secretaría de Salud actualizó las cifras del brote de sarampión, informando un acumulado de 263 casos (37 residentes del Estado de México) y 23 hospitalizaciones. Se enfatizó que el 73 por ciento de los contagiados no contaba con vacuna. Hasta ayer, la Ciudad de México ha aplicado un millón 192 mil 63 dosis en total, reafirmando la vacunación como la medida preventiva más eficaz.

