‘Un éxito rotundo’, así califica Brugada primer simulacro metropolitano | VIDEO

Participación de capitalinos en el simulacro de sismo de este miércoles.

“Fue un éxito rotundo”, así se refirió la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, del Primer Simulacro Metropolitano 2026 por sismo que contó con la participación conjunta entre la capital y el Estado de México.

▶ #Vídeo | "Fue un éxito rotundo", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sobre el primer simulacro metropolitano. Además, agradeció al Estado de México y a su gobernadora por la participación y cooperación.

En la capital, de los 13 mil 998 altavoces instalados, sonaron 13 mil 786, lo que representa un 98 por ciento de funcionamiento; de igual manera la alerta también se difundió a través de teléfonos móviles, Brugada Molina dijo que México se convirtió en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología.

De manera metropolitana participaron 33 mil 804 inmuebles, de los cuales 23 mil 560 fueron privados y 10 mil 244 públicos; tan sólo en la Ciudad de México se registró la colaboración de 21 mil 594 inmuebles: 14 mil 678 privados y 7 mil 016 públicos.

Según Clara Brugada, el tiempo promedio de evacuación fue de 1 minuto con 52 segundos y se reportó la participación de 8.2 millones de personas.

Durante el simulacro participaron más de 5 mil funcionarios públicos del Gobierno capitalino y se activaron las estructuras que forman parte de los simulacros: el comité de emergencia dirigido por Brugada Molina; los 16 consejos de protección civil en las alcaldías; las 72 coordinaciones territoriales correspondientes a los sectores de policía; y los mil 17 cuadrantes, donde se desplegó un equipo de atención en cada uno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) movilizó a 16 mil 451 policías en distintas áreas, apoyados con mil 632 vehículos, 10 ambulancias, cinco motoambulancias y cinco helicópteros Cóndores, de igual manera el simulacro también se llevó a cabo en los 13 centros de internamiento penitenciarios.

Además del simulacro convencional, el Gobierno capitalino hizo en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez una serie de demostraciones de rescate vertical, extracción vehicular, atención a estructura colapsada y evacuación aeromédica.

En el sector educativo, 3 mil 980 escuelas reportaron su participación, con un total de un millón 276 mil 211 personas entre estudiantes y personal. Además, 13 universidades se sumaron al ejercicio.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que se activaron los protocolos de seguridad y revisión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los trenes de las 12 líneas detuvieron su marcha como parte del protocolo de emergencia civil y reanudaron la operación tres minutos después.

Por su parte, más de 2 mil personas de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) realizaron recorridos en vialidades primarias de la Ciudad de México para revisar la infraestructura urbana.

