César Cravioto rechaza que renta de inmueble haya sido para favorecer a Fundación

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, publicó un video donde rechaza que la renta de inmueble donde habitó haya sido para favorecer a Fundación.
“Quieren distorsionar la información para decir que he actuado de manera poco transparente y que he favorecido a una institución. Nada más falso que eso”, dijo César Cravioto en sus redes sociales.
De acuerdo con reportes periodísticos, César Cravioto vivió por más de 15 años en un inmueble de la Colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y éste era propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck.
Impulsa Brugada electromovilidad en CDMX; anuncia bono de hasta un millón de pesos para sustituir microbuses
Según las notas periodísticas difundidas en las últimas horas, el departamento que habitó César Cravioto forma parte de un edificio de cinco pisos, con locales comerciales, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuyos directivos han sido acusados de despojo.
“Es un asunto muy sencillo: yo renté por muchos años un inmueble para vivienda, y siempre pagué la renta. Hoy quien me rentaba tuvo un conflicto con otra institución, y quieren desvirtuar que yo rentaba una vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución. Eso es absolutamente falso”, explicó César Cravioto.
“Tan es falso, que justamente porque no me gustó la actuación de la fundación que me rentaba, que decidí salirme de ahí”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR