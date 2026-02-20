Impulsa CDMX chatarrizar los micros viejos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este año su administración destinará 535 millones de pesos para entregar, en bonos, a los dueños de microbuses que se sumen al programa de chatarrización de sus unidades viejas, con el objetivo de que adquieran unidades modernas y, de preferencia, eléctricas.

Desde el Deportivo Oceanía, de la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina explicó que el objetivo es continuar con la modernización del transporte público concesionado.

El Dato: En lo que va del presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya activó en tres ocasiones contingencias por ozono.

“Sé lo que significa para cada concesionario decirle adiós a la unidad que les ha dado de comer durante estos años; a la unidad en la que han trabajado todos los días. Pero qué mejor que avanzar a una nueva unidad, en donde podamos dar el mejor servicio a la población”, dijo.

La morenista explicó que el bono promedio para los propietarios de los camiones es de 450 mil pesos, que sirven para la chatarrización de la unidad vieja y para cubrir una parte del gasto para una nueva.

En el caso de quienes busquen obtener un microbús eléctrico, el apoyo que le brindará la administración capitalina será de 900 mil pesos. Además, los interesados pueden alcanzar apoyos totales de casi un millón 800 mil pesos mediante financiamiento complementario con organismos y fondos internacionales.

Brugada Molina explicó que el objetivo del plan es la chatarrización de dos mil 500 unidades en mal estado en la Ciudad de México en 2030, por lo que, en promedio, se tienen que destruir entre 500 y 600 microbuses cada año.

“Aquí lo más importante, es que ustedes pudieran animarse a avanzar a la electromovilidad. Implica el doble de recursos, de nuestra parte como Gobierno y que son recursos públicos, pero el beneficio a la población, es más del doble. Es de un impacto exponencial, que nos ayuda, por ejemplo, a combatir estos días tan difíciles que hemos tenido, de contaminación ambiental”, dijo.

La Jefa de Gobierno mencionó que este año inició con la chatarrización de 220 microbuses, así como de 119 unidades que se retiraron de las rutas 1 y 22, de la zona centro, y 110, de Xochimilco. Todos estos transportes dejaron de dar servicio.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, destacó la destrucción de los 220 camiones como parte del reordenamiento y mejora del servicio en el transporte público.

De acuerdo con la dependencia capitalina, ya inició la sustitución de microbuses que cumplieron su vida útil con 18 trolebuses sencillos y 26 articulados, que ya están en operación, así como 126 autobuses y 16 vagonetas.