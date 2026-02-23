‘Arrancamos 2026 con buenos resultados’, afirma Pablo Vázquez, titular de SSC en CDMX | VIDEO

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó este lunes que se arrancó el 2026 con buenos resultados.

“Arrancamos 2026 con buenos resultados. Sabemos que aún falta mucho por hacer.

“Seguiremos trabajando todos los días desde el Gabinete de Seguridad que encabeza la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para profundizar estos avances y garantizar que se traduzcan en paz y tranquilidad para las y los habitantes de nuestra Ciudad”, escribió el mando policial en la capital.

#Importante | Arrancamos 2026 con buenos resultados. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Seguiremos trabajando todos los días desde el Gabinete de Seguridad que encabeza la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para profundizar estos avances y garantizar que se traduzcan en paz y… pic.twitter.com/EHns791dZM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 23, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR