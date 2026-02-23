Informe de Seguridad

‘Arrancamos 2026 con buenos resultados’, afirma Pablo Vázquez, titular de SSC en CDMX | VIDEO

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó este lunes que se arrancó el 2026 con buenos resultados

Pablo Vázquez, jefe de la Policía en CDMX. Foto: Especial.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó este lunes que se arrancó el 2026 con buenos resultados.

Arrancamos 2026 con buenos resultados. Sabemos que aún falta mucho por hacer.

“Seguiremos trabajando todos los días desde el Gabinete de Seguridad que encabeza la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para profundizar estos avances y garantizar que se traduzcan en paz y tranquilidad para las y los habitantes de nuestra Ciudad”, escribió el mando policial en la capital.

