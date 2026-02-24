Narcobloqueos en el país dejan a visitantes varados en la CDMX

Habitantes de Guanajuato y Jalisco permanecían varados en la Central de Autobuses del Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a la espera de que las corridas hacia sus ciudades se restablezcan tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La mañana del lunes, en el lugar había pocos usuarios, pero conforme pasaron las horas la afluencia aumentó. Algunas personas buscaban incluso regresar a Jalisco, donde ocurrió el operativo del Ejército y la Guardia Nacional para dar con el capo, pero no lograron irse el fin de semana por la respuesta violenta de “la maña”, como se llama a los criminales en esa región.

El Dato: El Gobierno de EU ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien ofreciera datos para dar con el paradero y captura de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Cuando me enteré de algunos bloqueos, pensé que era normal. Cuando uno vive allá estás medio malacostumbrado a los narcobloqueos. Decía yo que habían agarrado a alguien leve y cuando comenzaron los rumores de que fueron tras El Mencho, pensé: ‘No creo, habrían hecho algo más grande’.

“Luego de ver que los narcobloqueos estaban por todos lados de la República, entonces dije: ‘Ya no es alguien de medio pelo, tiene que ser alguien de arriba”, contó José Delgadillo, originario de Guadalajara, Jalisco, a La Razón.

6 agresiones contra autoridades federales se registraron en Jalisco

De acuerdo con las autoridades federales, el domingo se registraron, al menos, 252 puntos bloqueados en 20 entidades del país.

José Delgadillo visitó la Ciudad de México hace un par de días y tenía su boleto de regreso a la capital jalisciense el pasado 22 de febrero a las 22:00 horas, pues tenía que trabajar al día siguiente, pero esto no sucedió, ya que su viaje se canceló por la tarde.

Desde entonces, el hombre quedó varado en la Central de Autobuses del Norte a la espera de que se restablecieran las corridas hacia Guadalajara.

Como José, diversas familias de los estados del Pacífico siguieron durante la mitad del día lunes a la espera de noticias sobre sus rutas.

18 narcobloqueos reportaron autoridades federales en Jalisco el domingo

De acuerdo con taquilleros de distintas líneas consultados por este diario, durante la mañana estaban cerrados todos los puntos de la Ruta del Pacífico que va desde Guadalajara, Jalisco, hasta Tijuana, Baja California.

Hasta el mediodía varias corridas se reestablecieron, con excepción de Guadalajara, mientras tanto, las líneas de autobuses ofrecieron alternativas a los usuarios.

“No nos dicen para cuándo habrán corridas a Guadalajara. Me dan como opción ir a San Juan de los Lagos, León o Lagos de Moreno y que en alguno de esos lugares agarre una línea secundaria que no vaya por autopista, sino por la libre.

“Les dije que mejor espero, porque es igual a estar varado, pero en otro punto. Gracias a Dios no está pasando nada feo contra la población, pero bueno, ya nos queremos ir, ¿verdad?“, comentó José Delgadillo en entrevista.

Rosa Uribe, originaria de Salamanca, Guanajuato, fue otra de las afectadas por la suspensión de servicio de líneas de autobuses a causa de los narcobloqueos. En este caso, ella y su familia optaron por rutas alternas, dado que aún no se abrían las corridas a su hogar.

Ellos viajaron a la Ciudad de México hace dos días para que su madre recibiera atención médica en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 20 de Noviembre, en la alcaldía Benito Juárez. Regresarían al día siguiente, pero su viaje fue cancelado en plena carretera.

“Estuvimos ayer aquí todo el día, porque nos cancelaron nuestro viaje. Nos subimos al autobús y todo, pero en la caseta de Tepotzotlán nos pararon y nos regresaron por todos los disturbios. Nos devolvieron nuestro dinero, pero seguimos aquí y no nos dijeron qué pasaría para regresar a casa”, explicó.

La línea de camiones que los atendió les ofreció un viaje a la ciudad de Celaya, en Guanajuato, y a 40 kilómetros de Salamanca, porque le indicaron que era muy improbable que se restablecieran este lunes todas las corridas.

“Aceptamos, porque es mejor para la salud de mi mamá. Estamos viendo, quién nos echa la mano para recogernos desde ahí”, apunta la señora.

A Celaya también iban a viajar María Salas y sus dos hijos el 22 de febrero, pero su boleto fue cancelado por la ola de violencia del CJNG tras la caída de El Mencho. Ella acudió a la capital del país para visitar a familiares y conseguir unos materiales para un negocio suyo.

Otra preocupación que se suma a una posible cancelación del nuevo boleto es recuperar su dinero del viaje anterior.

“Ya habíamos comprado los boletos en línea por una aplicación en la mañana, pero ayer se cancelaron por la tarde. Nadie nos quería resolver para recuperar nuestro dinero, seguimos esperando. Fue muy pesada la situación y hubo mucha incertidumbre.

“Ahora ya hay salidas, pero está saturado. Entonces, nos iremos separados. No me siento segura para viajar, la verdad. Pero ya nos tenemos que ir porque también pues la gente que visitamos también tiene que trabajar”, relató con desánimo.

La cancelación de corridas en la Central del Norte inclusive ha comenzado a afectar a quien ya tenía boletos programados para el 23 de febrero, como en el caso de Evelyn Burgos, quien viajó de San Luis a la capital mexicana y temió que se cancelara su viaje.

“El autobús llegará a las 10 de la noche, pero igual no es seguro que sea así. Ya tenía programado este viaje desde hace una semana, pero sí nos preocupa que se cancele a la mera hora. Ahora está tranquilo aquí todo donde vivo, pero quién sabe qué vaya a pasar”, expresó ayer la pasajera con incertidumbre.

Hasta el cierre de esta edición, las líneas de autobuses todavía no restablecían sus servicios con rumbo a Jalisco y Michoacán, estados donde Oseguera Cervantes fue abatido y de donde era originario, respectivamente.