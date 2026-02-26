Vinculan a 4 por asesinato de cantante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso de cuatro sujetos, presuntamente, relacionados con el asesinato del cantante de narcocorridos Juan Carlos Santiago Galván, AfroSan, el 9 de febrero, en Tláhuac.
La autoridad capitalina detalló que un juez de control determinó la vinculación de Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio, e impuso la prisión preventiva y, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
- 2 personas fueron agredidas a balazos en Tláhuac, entre ellas AfroSan
“Además, Ángel ‘N’ y Uriel ‘N’ también enfrentarán proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo”, precisó la Fiscalía local en un comunicado.
Los cuatro detenidos son sospechosos por haber disparado a AfroSan y otra persona tras una discusión, afuera de un establecimiento comercial en la colonia Los Olivos.
Mientras era llevado a un hospital para su atención, el músico perdió la vida debido a las heridas que tuvo durante el ataque.
La tarde del día siguiente, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprehendieron a Ángel “N” y Uriel “N” y por la madrugada, cerca del lugar en donde ocurrió la agresión, policías detuvieron a Noé “N” y Edson “N”.
Tras ello, las autoridades presentaron ante el Ministerio Público a los sospechosos y acreditaron que, probablemente, participaron en el ataque.
“Con base en los dictámenes periciales en materia de balística y criminalística, así como en la entrevista a la víctima hospitalizada, personal ministerial reunió los datos que acreditan la probable participación de las cuatro personas en el ataque”, indicó la Fiscalía capitalina.