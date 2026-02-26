Vinculan a 4 por asesinato de cantante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso de cuatro sujetos, presuntamente, relacionados con el asesinato del cantante de narcocorridos Juan Carlos Santiago Galván, AfroSan, el 9 de febrero, en Tláhuac.

La autoridad capitalina detalló que un juez de control determinó la vinculación de Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio, e impuso la prisión preventiva y, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

2 personas fueron agredidas a balazos en Tláhuac, entre ellas AfroSan

“Además, Ángel ‘N’ y Uriel ‘N’ también enfrentarán proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo”, precisó la Fiscalía local en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Por presuntas agresiones Anuncian retiro del memorial Javier Valdez

Los cuatro detenidos son sospechosos por haber disparado a AfroSan y otra persona tras una discusión, afuera de un establecimiento comercial en la colonia Los Olivos.

Mientras era llevado a un hospital para su atención, el músico perdió la vida debido a las heridas que tuvo durante el ataque.

La tarde del día siguiente, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprehendieron a Ángel “N” y Uriel “N” y por la madrugada, cerca del lugar en donde ocurrió la agresión, policías detuvieron a Noé “N” y Edson “N”.

Tras ello, las autoridades presentaron ante el Ministerio Público a los sospechosos y acreditaron que, probablemente, participaron en el ataque.

“Con base en los dictámenes periciales en materia de balística y criminalística, así como en la entrevista a la víctima hospitalizada, personal ministerial reunió los datos que acreditan la probable participación de las cuatro personas en el ataque”, indicó la Fiscalía capitalina.