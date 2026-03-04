Alerta de clima: Estas son las alcaldías de la CDMX con bajas temperaturas este 5 de marzo

Tanto este miércoles como el jueves aumentó la probabilidad de lluvias con descargas electrícas, acompañadas de una posible caíde de granizo en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) también existen condiciones para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con probabiliad de lluvias fuertes puntuales provocadas por una línea seca y divergencia en el noreste del país.

La onda de calor prevalecera en el centro y suroeste de Michoacán, en el centro de Guerrero, en el sur y este de Oaxaca, y en el oeste de Chiapas; mientras que durante la madrugada del miércoles se espera el ingreso del frente frío 39.

Clima 4 de marzo ı Foto: SMN Conagua

El frente frío 39 ingresará sobre la frontera noreste de México, y esta va a interactuar con la corriente en chorro subtropical, lo que favorece fuertes rachas de viento y el descenso de la temperatura en dicha región.

En las zonas serranas de Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del jueves.

Mientras que en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla se registrarán emperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del jueves.

También se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas para el jueves

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para este jueves se espera que la temperatura descienda en al menos dos alcaldías de la capital.

Desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del 5 de marzo se esperan temperaturas de 4 a 6 grados celsius en las alcadías Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente.

También se recomienda resguardar a sus mascotas de las bajas temperaturas y no dejarlas a la interperie, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abuntante agua, así como frutas y verduras con vitamina A y C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/03/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9ZP1wuIRC4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 4, 2026

