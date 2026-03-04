Metro CDMX HOY 4 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera en el Metro HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Continúa la afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 12 y A. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

Línea A cuando, tenemos 10 minutos esperando tren y no pasa, en la estación los reyes

Que pasa en la línea A todos los trenes van a los talleres

En línea A, por qué no hay trenes, la Paz está con el andén lleno

Línea 12

Si la marcha de los trenes es lenta, claro que continuará “alta afluencia”, línea 12 lentísima

Llevamos mucho tiempo perdido entre cada estación de la línea 12, tarda 10 a 15 minutos en cada una

Una hora con diez minutos se hizo el trayecto de Tláhuac a Mixcoac.

Otras líneas con problemas:

Línea 4 lenta ya todas las putas estaciones están igual

Línea B está llenísimo y los vagones no entra ni un alma

