Metro CDMX HOY 4 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
- Línea A cuando, tenemos 10 minutos esperando tren y no pasa, en la estación los reyes
- Que pasa en la línea A todos los trenes van a los talleres
- En línea A, por qué no hay trenes, la Paz está con el andén lleno
Línea 12
- Si la marcha de los trenes es lenta, claro que continuará “alta afluencia”, línea 12 lentísima
- Llevamos mucho tiempo perdido entre cada estación de la línea 12, tarda 10 a 15 minutos en cada una
- Una hora con diez minutos se hizo el trayecto de Tláhuac a Mixcoac.
Otras líneas con problemas:
- Línea 4 lenta ya todas las putas estaciones están igual
- Línea B está llenísimo y los vagones no entra ni un alma
