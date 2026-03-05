En Coyoacán seremos los mejores anfitriones para la Copa del Mundo: Giovani Gutiérrez

El Alcalde de la demarcación mostró su gusto por el futbol.

“Nosotros nos declaramos, aquí en Coyoacán -y sé que todas y todos ustedes también-, listos para representar a México de la mejor manera, desde todos los puntos de vista y desde todas las aristas” aseguró Giovani Gutiérrez al instalarse el Comité para la Copa del Mundo a 99 días de la justa mundialista.

Durante la ceremonia que encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el alcalde de Coyoacán indicó que, estamos listos, porque se trabaja de manera coordinada y eficiente en diferentes rubros.

“Me refiero a la obra pública coordinada; me refiero a la seguridad coordinada; me refiero a la movilidad; me refiero al turismo; me refiero a todo lo que nosotros sabemos hacer para que esta próxima justa mundialista, salga lo mejor posible y sé que así va a ser”.

Giovani Gutiérrez, quien fue orador en el evento al que asistieron alcaldes y alcaldesas, así como gabinete del Gobierno de la capital, representante de la FIFA y del Estadio Banorte donde será la inauguración, añadió:

“Hemos demostrado que nosotros planeamos y organizamos. Nosotros tenemos visión a futuro. Porque somos sin duda, la ciudad más hermosa del planeta tierra, por eso, el día de hoy aquí reunidos bajo la iniciativa de nuestra Jefa de Gobierno, me congratulo porque sabemos que este próximo gran evento en donde los ojos del mundo nos estarán, nosotros lo vamos a poder hacer nuevamente”.

Giovani Gutiérrez reiteró que Coyoacán será la sede de este evento internacional y no se dejará pasar la oportunidad para ponernos de acuerdo.

“México tiene historia, México tiene arte, pero sobre todo nos tenemos en nosotros las mexicanas y los mexicanos, que sabemos ponernos de acuerdo para que las cosas salgan adelante. Y no nada más me refiero a los eventos deportivos de talla internacional, también ante las crisis y los desastres, nosotros lo hemos sabido hacer; por eso a 99 días de que inicie la justa mundialista, nosotros nos declaramos aquí en Coyoacán listos”.

Al final Giovani Gutiérrez pronosticó triunfos para la Selección Nacional en sus partidos contra Portugal, en la inauguración del Estadio Banorte y ante Sudáfrica, en el debut de la oncena nacional al arrancar la justa deportiva mundialista.

