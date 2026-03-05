¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 5 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 5 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

  • 1 hora 15 min de Ecatepec a Garibaldi
  • 40 minutos y solo he avanzado dos estaciones
  • La línea B no avanza, hace base de hasta 10 minutos por estación

Línea A

  • No es afluencia y bien lo sabes, desalojan un tren en canal de San Juan
  • No hay servicio en línea A repito no hay servicio en línea A
  • Si hay servicio en línea A están indicando los usuarios que no avisen para cambiar rutas
  • Otra vez hoy la línea A, que está pasando se está tardando muchísimo en cada estación.

Línea 2

  • ¡Pues no creo que en la línea 2 sea constante en cada estación hace base como microbusero!
  • Línea 2 dirección taxqueña llevamos como 10 minutos parados en bellas artes, ¿qué pasa?
  • No digan mentiras, va bastante lenta la línea 2 y se detiene como 5 minutos cada estación

