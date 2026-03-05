Metro CDMX HOY 5 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 5 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/qKqeQPFlM9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 5, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

1 hora 15 min de Ecatepec a Garibaldi

40 minutos y solo he avanzado dos estaciones

La línea B no avanza, hace base de hasta 10 minutos por estación

Línea A

No es afluencia y bien lo sabes, desalojan un tren en canal de San Juan

No hay servicio en línea A repito no hay servicio en línea A

Si hay servicio en línea A están indicando los usuarios que no avisen para cambiar rutas

Otra vez hoy la línea A, que está pasando se está tardando muchísimo en cada estación.

Línea 2

¡Pues no creo que en la línea 2 sea constante en cada estación hace base como microbusero!

Línea 2 dirección taxqueña llevamos como 10 minutos parados en bellas artes, ¿qué pasa?

No digan mentiras, va bastante lenta la línea 2 y se detiene como 5 minutos cada estación

Buen día. Al momento la Línea 12 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Anticipa tu viaje. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 5, 2026

