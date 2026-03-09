‘Esto se convirtió en un sándwich’, así sucedió el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad.

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC), Miriam Urzúa, reveló cómo sucedió el derrumbe de un edificio ubicado en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó al menos 3 personas atrapadas bajos los escombros.

En una declaración realizada ante medios de comunicación, la funcionaria explicó que el edificio se derrumbó desde el tercer piso hasta el primero, lo que generó que al menos 4 personas quedaran atrapadas. Posteriormente, se rescató a una, la cual fue trasladada al hospital para su atención médica.

“El hecho de que hayan caído 3 losas. Se estaba trabajando en la última losa de arriba y cayeron tres losas, de tercero, segundo y primero y esto se convirtió prácticamente en un sándwich de losa”, dijo Miriam Urzúa ante medios de comunicación.

Colapso parcial de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

El inmueble que colapsó presentaba daños estructurales que acarreaba desde 1985 y posteriormente en 2017, sufrió más afectaciones, por lo que se procedió con su demolición.

“Este es un problema estructural de un edificio que tuvo problemas desde 1985. Hasta el 2017 realmente ya los riesgos que tenía eran importantes. Se le solicitó al dueño que, por favor, de inmediato, pudiera hacer esta demolición y se habían conseguido condiciones administrativas rápidas para que se pudiera hacer esta demolición”, explicó.

Además, descartó que la caída del edificio provocará daños en inmuebles aledaños o que las obras del Metro de la CDMX hayan influido en el accidente ocurrido este 9 de marzo de 2026.

“No tiene nada que ver las obras del Metro con lo que acaba de pasar”, aseveró la funcionaria este lunes.

“El tiempo que sea necesario”

Indicó que no existe un estimado del tiempo que podrías tardar en realizar las labores de rescate, debido a que las condiciones del lugar no permiten tener herramienta pesada en la zona, por lo que los trabajos son manuales.

“El tiempo que sea necesario porque se está haciendo en forma manual. No se puede poner equipo pesado en el lugar justamente porque pensamos que podrían estar los compañeros ahí. Entonces, lo que nos demoremos en sacar es todo menos”, dijo la funcionaria de la Ciudad de México.

En las labores de rescate, dijo, participan elementos del Ejército Mexicanos, de la Secretaría de Marina, del Heroico cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de protección civil

