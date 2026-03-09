Repuntan las indagatorias por narcomenudeo en VC

Luego de tres años a la baja, el delito de narcomenudeo en la alcaldía Venustiano Carranza aumentó 23 por ciento en 2025 respecto al año previo, de acuerdo con datos de las autoridades capitalinas.

Los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en 2020 la fiscalía capitalina abrió 696 carpetas de investigación por este ilícito, el cual tuvo una tendencia a la baja hasta 2024 cuando reportó 354 investigaciones.

El Dato: La alcaldesa Evelyn Parra ha destacado que en en la alcaldía han disminuido los delitos de alto impacto, como en enero, cuando fue de 10 por ciento.

De acuerdo con los datos, un año después, las indagatorias aumentaron a 436, es decir, 82 casos más que el año previo.

En mayo de 2024, Infobae reportó que en la alcaldía que hoy encabeza la morenista Evelyn Parra Álvarez hay presencia de tres grupos criminales: la Unión Tepito, La Anti-Unión y la Ronda 88.

El pasado 4 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, en conjunto con elementos de las Fiscalías local y federal, así como de la Marina y la Guardia Nacional, ejecutó una orden de cateo en un inmueble localizado en la alcaldía Venustiano Carranza tras una investigación por los delitos de robo de autopartes y narcomenudeo.

3 grupos delictivos se estima que tienen presencia en la alcaldía

La dependencia capitalina precisó que el lugar era, presuntamente, usado para el almacenamiento y embalaje de droga. Durante el operativo los agentes aseguraron 98 bolsitas de plástico transparente que contenían marihuana y aprehendieron a un hombre de 25 años.

Éste mismo año, autoridades capitalinas y federales cumplimentaron una orden de cateo en un departamento localizado en la calle 41, de la colonia Ignacio Zaragoza, donde detuvieron a una mujer de 42 años de edad.

De acuerdo con la SSC, el apartamento era usado, presuntamente, para el almacenamiento de droga. En el sitio, los uniformados aseguraron 100 bolsitas con posible marihuana y 100 gramos de la misma hierba a granel.