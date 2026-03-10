Estima la Canaco pérdidas por 61 mdp tras la marcha del 8M

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo, tuvo un impacto económico de más de 61 millones de pesos a comercios de los principales corredores donde ocurrió la protesta.

Por medio de un comunicado, la agrupación comercial detalló que, al menos, tres mil 974 negocios ubicados en las áreas aledañas a la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución permanecieron cerrados o tuvieron una disminución en el flujo de sus clientes durante la protesta.

El Dato: Por los destrozos en el Edificio de Gobierno, policías detuvieron a nueve hombres, de los cuales seis fueron presentados al Ministerio Público y tres, al Juzgado Cívico.

Esta afectación a los comercios, precisó la Canaco local, dejó una afectación por cerca de 24 millones 139 mil pesos.

A esta merma del sector terciario, se suman los costos de protección y seguridad que los negocios tuvieron que destinar para el resguardo de sus fachadas, colocación de vallas protectoras y contratación de servicios de seguridad privada, para garantizar la integridad de trabajadores y clientes, desembolso estimado en 41 millones 893 mil pesos.

Estos dos conceptos significan un impacto económico conjunto para el comercio establecido que asciende a poco más de 61 millones 205 mil pesos, refirió el organismo.

120 mil personas asistieron a la protesta del 8M en la CDMX

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, compartió en un comunicado que el gasto de protección significa una carga onerosa para el comercio en pequeño, siendo que este dispendio podría ser invertido para el crecimiento del negocio.

La institución indicó que tiene profundo respeto al derecho de libre manifestación y respalda la lucha para la erradicación de la violencia de género, y al mismo tiempo hizo un llamado a las autoridades capitalizas para continuar fortaleciendo esquemas de seguridad y diálogo, y sopesar incentivos o apoyos que mitiguen y compensen las afectaciones económicas resultado de este tipo de jornadas.

