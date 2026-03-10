Metro CDMX HOY 10 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera en el Metro HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 10 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

En las Líneas 3, 8, 12 y A se registra alta afluencia; sin embargo, la circulación es constante.

Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales… pic.twitter.com/7tvehuEn1s — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 10, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

Más de 10 minutos en Tezonco para abordar y al menos el mismo tiempo esperando un tren en Línea 12

La línea 12 ni avance tiene dirección Mixcoac

También mencionen qué los tiempos de espera en la L12 es de 15 minutos y por eso la alta afluencia

Línea B

¿Qué onda con la línea B? El metro se está deteniendo mucho tiempo en cada estación :(

Línea b todavía que demoran en llegar a las estaciones se queda haciendo base el tren

La línea b está totalmente detenida y no hay afluencia alta

Otras líneas con problemas

¿Apoco si es constante? L8 está parada con dirección a Garibaldi... Corrijo, apenas avanzó, pero no sé duda que haga base en las estaciones

Línea 1 dirección Observatorio otro día más de retrasos, tiempos de espera de más de 15 minutos

Buen día, Karen. Se canalizó con el área de seguridad para verificar la situación. Agradecemos el reporte. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 10, 2026

