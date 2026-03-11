Bloqueos en el AICM HOY 11 de marzo: afectaciones y alternativas viales

Una movilización de transportistas generó alerta por posibles Bloqueos AICM este miércoles 11 de marzo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente en los accesos a la Terminal 1 y Terminal 2.

De acuerdo con información del C5 de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la protesta fue convocada por integrantes de la organización Transportación Terrestre “Nueva Imagen”, A.C., agrupación de taxistas que opera dentro del aeropuerto.

Los manifestantes exigen que se aplique la prohibición para que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales del aeropuerto, al considerar que representan una competencia desleal para los taxis concesionados.

#AICMinforma

Este día se preven complicaciones para el acceso vehicular al aeropuerto, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado para hoy.

Te recordamos que también puedes llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Realizan bloqueos en el AICM

La concentración comenzó alrededor de las 9:00 horas en la Terminal 1, donde se reportó presencia de policías antimotín en las inmediaciones del aeropuerto para prevenir posibles bloqueos o afectaciones mayores a la circulación vehicular.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente a quienes tengan vuelos programados o actividades en la zona del aeropuerto. Personal de la Subsecretaría de Concertación Política se mantiene en el lugar para monitorear la protesta y, en caso necesario, establecer diálogo con los inconformes para evitar afectaciones mayores.

Por su parte, el AICM recomendó a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto para evitar contratiempos. Además, recordó que los usuarios pueden utilizar el estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, desde donde se ofrece un servicio gratuito de transporte hacia la Terminal 2.

⚠️Se reúnen taxistas con sus líderes previo a la manifestación que tienen programada hoy en el AICM para tomar acuerdos sobre las acciones a realizar.



🗞️📹Óscar Zúñiga vía @Radio_Formula pic.twitter.com/j2jSMTG9oY — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Alternativas viales

Ante posibles Bloqueos AICM, autoridades capitalinas recomendaron utilizar las siguientes rutas alternas:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Estas vialidades pueden servir como rutas de acceso o salida para evitar congestionamientos en las inmediaciones del aeropuerto.

Oficiales de la #SSC mantienen dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del @AICM_mx, ante posible arribo de manifestantes en la terminal 1 y 2. Te recomendamos anticipar tu salida. Utiliza como #AlternativaVial | Calz. Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Oceanía. pic.twitter.com/kiCOAkd8pb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

