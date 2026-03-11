Sigue Contingencia Ambiental en la ZMVM la mañana de este miércoles 11 de marzo

Aspectos de la calidad del aire en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su boletín de las 10:00 horas de este miércoles que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El organismo explicó que la medida continúa con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar la emisión de precursores.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”, se informó en un comunicado.

La CAMe activó la tarde del martes 10 de marzo la cuarta contingencia del año en la Zona Metropolitana del Valle de México por ozono.

El organismo informó que ayer, a las 16:00 horas, la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, detectó concentraciones máximas de este contaminante, cuyo principal precusor es el transporte.

Se recuerda a la población:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx , en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

