Así es la imagen kawaii oficial de la CDMX para el Mundial | VIDEO

Comunicación Social de la Ciudad de México explicó en conferencia de prensa que la imagen de la capital para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está compuesta por el marco del calendario solar azteca

Faltan menos de 100 días para el Mundial de Futbol. Foto: Fernanda Rangel.
Fernanda Rangel

La coordinadora de Comunicación Social de la Ciudad de México, Ana María Lomelí, explicó en conferencia de prensa que la imagen de la capital para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está compuesta por el marco del calendario solar azteca, dentro del cual aparecen un ajolote rosa y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.

Detalló que Quetzalcóatl representa el mundo y la identidad prehispánica de la Ciudad de México, mientras que el ajolote simboliza la representación viva de los sistemas lacustres del sur de la capital.

Añadió que los colores predominantes en la imagen: verde, rosa mexicano, blanco, naranja, amarillo y morado; evocan valores como la lealtad, la fortaleza y la pasión por el juego.

Asimismo, informó que el centro de prensa para los medios nacionales e internacionales que cubrirán el Mundial estará ubicado en Campo Marte, espacio que recibirá a periodistas durante los meses de junio y julio, cuando se realice el torneo.

