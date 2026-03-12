¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 12 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 12 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

  • Que pasa en línea A q no avanza
  • 10 min en santa marta para que avance el tren
  • ¡Llevamos ya 10 min detenidos en Acatitla!
  • No hay servicio en línea A repito no hay servicio

Línea 8

  • ¿Qué pasa línea 8 dirección Garibaldi? Tardo mucho para salir de la base y ahorita viene detenido en cada estación más de 5 minutos
  • Por favor L8 no puede estar así de lento el servicio, de plano no nos movemos. Por eso se colapsa de gente, tenemos en Iztacalco detenidos ya 8 minutos, y del otro siguen circulando los trenes
  • 30 minutos para que el tren avance solo dos estaciones en L8, muy lenta

Otras líneas con afectaciones

  • En la línea 3 no es alta afluencia es falta de trenes.
  • Ya pasaron 3 trenes dirección Tasqueña y ni uno solo para cuatro caminos en la línea 2

