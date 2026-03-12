Metro CDMX HOY 12 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 12 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:

#MetroAlMomento



Se realizan maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.



Personal del Sistema brinda apoyo para agilizar la circulación y el ascenso y descenso. Asimismo, se envían trenes vacíos… pic.twitter.com/i37dNO2CTz — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 12, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

Que pasa en línea A q no avanza

10 min en santa marta para que avance el tren

¡Llevamos ya 10 min detenidos en Acatitla!

No hay servicio en línea A repito no hay servicio

Línea 8

¿Qué pasa línea 8 dirección Garibaldi? Tardo mucho para salir de la base y ahorita viene detenido en cada estación más de 5 minutos

Por favor L8 no puede estar así de lento el servicio, de plano no nos movemos. Por eso se colapsa de gente, tenemos en Iztacalco detenidos ya 8 minutos, y del otro siguen circulando los trenes

30 minutos para que el tren avance solo dos estaciones en L8, muy lenta

Otras líneas con afectaciones

En la línea 3 no es alta afluencia es falta de trenes.

Ya pasaron 3 trenes dirección Tasqueña y ni uno solo para cuatro caminos en la línea 2

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT