Presentan estrategia ‘Juego limpio y sociedad justa’; CDMX crea la Secretaría del Deporte rumbo al Mundial

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia interinstitucional “Juego limpio y sociedad justa en el mundial, la ciudad se la juega por tus derechos”, una agenda integral de derechos humanos diseñada para el contexto de la próxima Copa del Mundo. La mandataria resaltó que este será un “mundial diferente”, ya que la capital se encuentra en plena transformación, y enfatizó que los derechos humanos deben ser el verdadero marcador para la ciudad.

La estrategia engloba un total de 119 acciones en las que participarán 46 secretarías. Nashieli Ramírez Hernández detalló que estos trabajos se agrupan en seis ejes estratégicos:

La cancha pareja: 9 instituciones con 12 acciones generales. Alineación por el cuidado, espacios de protección: 21 instituciones con 26 acciones. Pase seguro, ciudad conectada: 15 instituciones con 29 acciones de movilidad. Mi porra me respalda: 10 instituciones con 36 acciones para garantizar identidad y deporte. Cancha verde: 3 secretarías con 8 acciones para un mundial sostenible. VAR ciudadano: 6 instituciones con 8 acciones enfocadas en información y seguridad digital.

Dentro de las acciones destacadas se encuentran el “Silbatozo ciudadano”, una alerta digital a cargo de la Contraloría para reportar faltas de servidores públicos; un portal de transparencia sobre el gasto público y destino de impuestos para el mundial; el programa “Embajadores de la paz” para redes comunitarias, y una campaña de sensibilización contra la discriminación.

Por su parte, Luis Fernando Carrera Castro, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, celebró la firma del convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para salvaguardar a las infancias. Esta alianza forma parte de la “Protección reforzada”, una etapa de la estrategia que identifica cuatro riesgos críticos: trata de personas, exacerbación de violencias, aumento de discriminación y consumo de sustancias. Para mitigar estos riesgos, la ciudad se dividirá en tres zonas operativas: celebraciones masivas, corredores interculturales y espacios de incidencia social.

Finalmente, como un paso histórico para la infraestructura institucional de la capital, la Clara Brugada Molina anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México y nombró al arquitecto Javier Hidalgo como el encargado de dirigir esta nueva dependencia.

