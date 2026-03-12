Suma CDMX 10 días con ozono alto

Panorámica de la Ciudad de México durante la contaminación por ozono, ayer.

LA COMISIÓN Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó la cuarta contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, contaminante del cual la capital del país acumula 10 días con niveles máximos.

El organismo activó el pasado martes la medida ambiental debido a los altos niveles del contaminante, pero a las 20:00 horas de ayer la suspendió, pues consideró que las condiciones atmosféricas mejorarán desde este jueves, lo que permitirá la dispersión del ozono.

“El sistema anticiclónico que nos afectó desde el inicio de la semana, el día de mañana perderá intensidad sobre el centro del país; esto sumado a la cercanía del Frente Frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas.

TE RECOMENDAMOS: Presenta PVEM iniciativa Piden cárcel por dejar a infantes tomar armas

“Estas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes, por lo que se estima concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental”, indicó en un comunicado.

La ciudad acumula 10 días con altos niveles de ozono, pues la primera contingencia duró del 8 al 9 de enero; la segunda del 12 al 14 de febrero; la tercera, del 15 al 17 del mismo mes, y esta última, del 10 al 11 de marzo. En 2025 sólo hubo cuatro días bajo estas condiciones en el mismo periodo del año.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina ha detallado que el ozono puede llegar a irritar los ojos y las vías respiratorias de las personas. Además, aclara que “hay una relación directa entre la exposición crónica al contaminante y el aumento en los casos de morbilidad y mortalidad”.