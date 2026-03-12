Va Brugada por un sistema para infantes de 0 a 3 años

Clara Brugada durante la entrega de apoyos de Desde la Cuna, en 2025.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de gasto social y protección de niñas y niños de cero a 3 años, lo que, a decir de María, si esto hubiera existido antes le habría permitido ser madre y terminar la preparatoria al mismo tiempo.

En conferencia, la mandataria capitalina puntualizó que, actualmente, el sistema público de educación comienza a atender a la niñez a partir de los cuatro años, por lo que la intención es fortalecer la atención en los primeros años de vida.

El Dato: Faviola Capetillo consideró que los docentes de educación inicial o preescolar deben identificar señales de alerta en infantes para que éstos sean atendidos.

“Los primeros mil días de vida son una etapa crucial en el desarrollo de cualquier ser humano. El desarrollo cognitivo de las infancias a largo plazo se define en esos primeros mil días de nacidos. Seremos la primera ciudad en América, que apoya de forma decidida, a la primera infancia”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS:

De acuerdo con la morenista, la iniciativa tiene como ejes el establecer en la Carta Magna capitalina que el gasto social no sea inferior, en términos reales, al año anterior, para así garantizar los recursos presupuestales necesarios.

Otro punto es que la ciudad sea pionera en garantizar los derechos de las infancias en menores de cero a 3 años mediante un apoyo económico, aunque no precisó la cantidad.

13 mil millones de pesos invertirá el Gobierno para desarrollar programas

A ello se suma el establecer un mandato al Gobierno para la construcción de un Sistema de Educación Inicial, integral, que contemple infraestructura, la formación de educadores y educadoras, así como un presupuesto para su desarrollo.

“Lo que estamos promoviendo, desde la administración de la ciudad, es que exista un Sistema de Educación Inicial, que obligue al Estado, al Gobierno, a construir la infraestructura, los educadores y todo lo necesario.

“Es decir, que haya un sistema de educación a la niñez, de cero a 3 años. Y no sólo a partir de 4 años en adelante. Y, por lo tanto, cuando nazca una niña o un niño, tiene que tener garantizado un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil. Eso es parte del Sistema Público de Cuidados que estamos echando a andar en la ciudad”, mencionó.

85 mil personas fueron beneficiadas en el primer año del programa Desde la Cuna

En la capital hay 357 mil 195 niñas y niños de entre cero y tres años, de estos la edad con más infancias es la de cero años con 92 mil 21 niños y niñas, de acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 1950-2070, del Consejo Nacional de Población.

María, de 57 años, contó a La Razón que, en el pasado, pudo haberse beneficiado de este sistema de cuidados y educación para las infancias. Ella se embarazó de su primera hija y detuvo su vida, lo que implicó dejar la preparatoria antes de terminarla.

El cuidado de su hogar y familia sólo se volvió más demandante cuando nació su segundo hijo y, mientras su entonces esposo trabajaba fuera de casa, ella pasaba todo el día al cuidado de sus hijos.

“Si esto se hubiera puesto cuando yo tenía a mis hijos chicos hubiera podido terminar la prepa. La tuve que terminar hasta que mi Pau ya estaba por acabar la carrera. Sí me hubiera apoyado”, dijo la madre, quien ahora estudia la carrera de pedagogía.

Historias como la suya son parte del debate que acompaña esta iniciativa anunciada ayer por Brugada Molina, quien enviará la reforma al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión.

APOYO A MAMÁS. La coordinadora de los trabajos del Pacto por la Primera Infancia para la Ciudad de México y el Estado de México, Faviola Capetillo Hernández, consideró que este tipo de políticas pueden impactar de forma positiva no sólo en el desarrollo infantil, sino también en la vida de las familias, especialmente de las mujeres.

En entrevista, la especialista detalló que en la capital ya existen programas sociales dirigidos a distintas etapas de la infancia, como Mujeres Sanas e Infancias Protegidas, dirigido a mujeres embarazadas, y Desde la Cuna, para niñas y niños de cero a 3 años, por lo cual la iniciativa de crear espacios por el Estado permitiría acompañar a las familias durante distintas etapas del desarrollo infantil.

Capetillo Hernández también destacó que otro de los puntos relevantes es la intención de blindar el gasto social para evitar que los recursos destinados a estos programas disminuyan respecto al año anterior.

“Eso significa que programas fundamentales para la primera infancia podrían quedar protegidos y garantizar su continuidad sin importar si entra otra administración o más bien, sería un poco más complicado y no muy bien visto quitarlos”, explicó.

La especialista dijo que es importante que la iniciativa de Brugada Molina incluya un artículo transitorio para crear un modelo de atención integral a la primera infancia, con instancias responsables, creación de un padrón y mecanismos de coordinación entre dependencias.

Un esquema de este tipo, precisó, ayudaría a identificar necesidades desde los primeros años de vida, romper ciclos de violencia y atender condiciones de pobreza multidimensional, al facilitar que las instituciones acerquen servicios de manera más oportuna a las familias.

Sobre los peligros de violencia sexual o maltrato en este tipo de espacios diseñados para infancias de cero a 3 años, Capetillo Hernández señaló que “cualquier iniciativa o política pública relacionada con servicios de cuidado o educación inicial debe contemplar mecanismos para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas y niños, así como otras formas de violencia que puedan enfrentar”.

Esto, afirmó, es de suma importancia, pues en estos espacios las infancias pasan gran parte del día y se convierten en una segunda casa, por lo que las instituciones educativas y de cuidado deben desempeñar un papel clave para detectar situaciones de violencia que ocurren dentro de los hogares y en el espacio de cuidado y educación.

POBLACIÓN INFANTIL ı Foto: Especial