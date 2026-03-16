Brugada se suma a aportaciones para Cuba

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, en conferencia de prensa este lunes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que se sumará al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer aportaciones para apoyar a la población de Cuba, país que está en crisis por el bloqueo energético por parte de Estados Unidos.

En conferencia, Clara Brugada Molina lamentó la situación viven los cubanos en este momento y confió que la ciudadanía de la capital se sume a este llamado.

“Sí aportaré de manera personal y yo creo que muchas personas de esta ciudad que es solidaria ante esta situación que es muy grave que sufre el pueblo cubano, como ayuda humanitaria sí creo yo que se estarán aportando recursos y apoyo para solidarizarnos como pueblo cubano”, mencionó Clara Brugada Molina.

Este lunes se reportó un apagón masivo en la isla, que, se estima, ha afectado a más de 11 millones de personas. Esto se suma a la falta de energía que en días anteriores han padecido diversas zonas del estado.

Clara Brugada Molina además anunció que impulsará acciones para la promoción de brindar ayuda al pueblo cubano y llamó al gobierno estadounidense a levantar el bloqueo en contra de Cuba.

“Como Gobierno de la Ciudad de México estaremos promoviendo acciones, vamos a presentarlos en los próximos días, para promover donaciones de víveres y acopio al pueblo cubano.

“Hacer un llamado como lo hace la ONU, cada año, este año tiene que ver con levantar el bloqueo económico a Cuba. No tendríamos que estar promoviendo solidaridad si se respeta el derecho internacional”, mencionó Clara Brugada Molina.

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FGR