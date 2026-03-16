Reconocen a edil de Huixquilucan como la mejor

El Instituto al Buen Gobierno, el Instituto Nacional de Administración Pública y otras instituciones y asociaciones entregaron a la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México en reconocimiento a su liderazgo, al encabezar una administración con un modelo de gobernanza eficaz, cercana a la gente, humanista y que brinda servicios públicos de calidad.

Durante los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, la funcionaria mexiquense refrendó su compromiso para que el municipio se mantenga como uno de los mejores para vivir, como lo ha sido desde hace 10 años.

El Tip: Entre los objetivos del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal es el difundir a nivel nacional las buenas prácticas y proyectos exitosos para que se repliquen.

“Mi compromiso por Huixquilucan sigue firme, sigue presente, más allá de las palabras, están los hechos, están las obras y ahí están los resultados. Nuestro municipio seguirá avanzando, seguirá creciendo y, sobre todo, seguiremos siendo un referente para todas las niñas y las jovencitas”, mencionó.

Contreras Carrasco además destacó que desde su llegada a la presidencia municipal de Huixquilucan ha habido un compromiso por el cuidado de los recursos de la ciudadanía, lo que ha tenido como resultado que el municipio sea el único del país en elevar su calificación crediticia por 10 años seguidos. Esto, indicó, ha permitido una elevada recaudación de recursos públicos, finanzas sanas, transparencia y buena gobernanza.

120 mil metros cuadrados son pavimentados en Huixquilucan cada año

La edil mexiquense destacó también las obras en materia de salubridad, por ejemplo, con la construcción del Complejo Rosa Mística, el sistema municipal de este tipo más grande del país, que cuenta con una red de cinco clínicas y unidades médicas, así como 27 Centros de Desarrollo Comunitario.

Además, Contreras Carrasco resaltó que, cada año son repavimentados más de 120 mil metros cuadrados de vialidades para mejorar la conectividad y movilidad en Huixquilucan. A ello se suman los programas Acción por la Educación y Huixquilucan Contigo 24/7.