Clara Brugada propone fondo económico para mujeres artistas y trabajadores culturales en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el encuentro "Sinfonía de Mujeres" en el Museo de la Ciudad de México.

En el encuentro con mujeres artistas, la Jefa de Gobierno propuso la creación de un fondo económico de apoyo a artistas y corredores culturales en toda la ciudad. Se comprometió a retomar propuestas de este sector para avanzar en el reconocimiento jurídico de las y los trabajadores culturales.

En el Museo de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo un encuentro con mujeres artistas, donde reafirmó su compromiso de consolidar a la cultura como eje central de transformación social en la capital del país, al tiempo que anunció acciones para fortalecer los derechos y el desarrollo del sector cultural, con énfasis en las creadoras.

“Yo creo en la cultura como esa herramienta poderosa para transformar... Quiero gobernar con ustedes y quiero que cambiemos la ciudad juntas”, expresó.

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Mandataria capitalina propone la creación de corredores culturales y presupuestos especiales para el talento de las mujeres. ı Foto: Gobierno CDMX

Durante el diálogo “Sinfonía de Mujeres”, la mandataria capitalina destacó la necesidad de construir una política cultural con enfoque territorial y de género, que permita que el arte se viva de manera cotidiana en todos los espacios de la ciudad. En ese sentido, llamó a las artistas a imaginar colectivamente una capital con mayor presencia cultural.

Ahí, ante mujeres creadoras de diversas disciplinas, Brugada Molina reconoció que persisten desigualdades estructurales que han limitado su desarrollo, por lo que reiteró la urgencia de actuar desde el gobierno para revertirlas: “Para ser una mujer artista son dos o tres trabajos anónimos… un hombre artista se reconoce, pero una mujer tiene que ser extraordinaria para ser reconocida".

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el encuentro "Sinfonía de Mujeres" en el Museo de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

En este contexto, enfatizó que existe una deuda histórica con las mujeres artistas, la cual debe ser atendida con políticas públicas específicas para garantizar que puedan desarrollarse y generar transformaciones.

Como parte de estas acciones, propuso la creación de un fondo económico de apoyo a artistas, así como el impulso de infraestructura cultural comunitaria en toda la ciudad, incluyendo presupuestos especiales para un fondo de incentivo al talento de las mujeres artistas.

Entrega de reconocimientos a destacadas trayectorias artísticas femeninas como parte de las nuevas políticas culturales de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, planteó la creación de corredores culturales en colonias, barrios y pueblos como una estrategia para democratizar el acceso al arte en cada rincón de la Ciudad de México.

En materia de derechos laborales, anunció que se retomarán propuestas del sector para avanzar en el reconocimiento jurídico de las y los trabajadores culturales, para que en este mismo año se diseñe la personalidad jurídica necesaria para su profesionalización.

Por último, adelantó que la Ciudad de México será la primera entidad en garantizar la educación inicial como un derecho constitucional, mediante Centros de Desarrollo Infantil.

Entrega de reconocimientos a destacadas trayectorias artísticas femeninas como parte de las nuevas políticas culturales de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Al tomar la palabra, la secretaria de Cultura, Ana Francis López, expuso que la presencia de las mujeres ha aumentado en todas las disciplinas artísticas y ejemplo de ello es el Festival Tiempo de Mujeres, que en este 2026 cuenta con la participación de mil 500 artistas.

Señaló que a través de la Secretaría de Cultura se trabaja para cambiar de una cultura patriarcal a una cultura de igualdad, brindando atención, acompañamiento y canalización ante cualquier tipo de violencia.

En el encuentro, las creadoras, cantantes, actrices, promotoras culturales y activistas presentaron a la Jefa de Gobierno una serie de propuestas para garantizar el acceso a la igualdad y el reconocimiento de los derechos laborales.

Entrega de reconocimientos a destacadas trayectorias artísticas femeninas como parte de las nuevas políticas culturales de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Como parte de este encuentro de “Sinfonía de Mujeres”, participaron destacadas figuras como la guionista Sandra Jiménez Loza; la cantautora Amanda Escalante “Amandititita”; la promotora Raquel Martínez García; la cantante Rocío Jaramillo; la tallerista Rosa Isela Percastre Cuenca; la narradora Eduwiges Santander; la fotógrafa Kendall Shanti y la artista visual Jimena Pastrana.

También participaron la actriz Arcelia Ramírez, la cineasta Guadalupe Sánchez Sosa, la diseñadora Paulina Lima, la cineasta Alejandra Islas, la artista plástica Atziri Carranza, la actriz Mercedes Hernández, la escritora Dewy Scarllet Anastacio Chino, la artista Zibia Jael García Vázquez, la dramaturga Sabina Berman, la estudiante Sofía Fernández Méndez Aragón, la compositora Adriana Portillo Shakti, la rapera Ximbo y la DJ Mariana Bo.

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