Estas son las alcaldías con alerta por lluvia en CDMX hoy 17 de marzo

Este martes el frente frío 41 y su masa de aire ártico se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, y entrará en interacción con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, provocando el descenso de temperatura.
Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados que se encuentran ubicados en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, y en algunas de estas incluso se espera Tormenta Negra.
Una Tormenta Negra ocurre cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros por hora, lo que significa que este martes afectará a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Con partículas magnéticas y luz ultravioleta, técnicos del Metro verifican buen estado de aparatos cambio de vía
Alcaldías de la CDMX con alerta por lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó este 17 de marzo que se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes en las 16 alcaldías de la capital.
La lluvia de entre 15 y 29 milímetros se registrará desde las 14:10 horas hasta las 22:00 horas en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuahutémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contretas
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Los peligros asociados con esta alerta son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas; caída de ramas, árboles y lonas.
Se recomienda reitrar la basura de las coladeras al interior y exterior de los domicilios, el cierre de puertas y ventanas, y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Para las personas que deban salir de sus hogares se recomienda que utilicen paraguas, impermeables y en caso de ser necesario, botas para lluvia o calzado repelente al agua.
Pronóstico de lluvia 17 de marzo
Este 17 de marzo, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), el pronóstico de lluvias fuertes, intensas, chubascos y posible caída de nieve y aguanieve es el siguiente:
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sur de Tabasco y el norte de Chiapas.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, suroeste de Campeche, y norte y oriente de Quintana Roo.
- Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Yucatán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
- Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros En Guanajuato, Querétaro y Michoacán.
- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.
También se espera posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.
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