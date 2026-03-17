Estas son las alcaldías con alerta por lluvia en CDMX hoy 17 de marzo

Este martes el frente frío 41 y su masa de aire ártico se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, y entrará en interacción con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, provocando el descenso de temperatura.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados que se encuentran ubicados en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, y en algunas de estas incluso se espera Tormenta Negra.

Una Tormenta Negra ocurre cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros por hora, lo que significa que este martes afectará a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Sistema metereológico 17 de marzo ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó este 17 de marzo que se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes en las 16 alcaldías de la capital.

La lluvia de entre 15 y 29 milímetros se registrará desde las 14:10 horas hasta las 22:00 horas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contretas Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Toma precauciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/5gR5xCmbFk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

Los peligros asociados con esta alerta son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas; caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda reitrar la basura de las coladeras al interior y exterior de los domicilios, el cierre de puertas y ventanas, y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Para las personas que deban salir de sus hogares se recomienda que utilicen paraguas, impermeables y en caso de ser necesario, botas para lluvia o calzado repelente al agua.

Pronóstico de lluvia 17 de marzo

Este 17 de marzo, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), el pronóstico de lluvias fuertes, intensas, chubascos y posible caída de nieve y aguanieve es el siguiente:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sur de Tabasco y el norte de Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, suroeste de Campeche, y norte y oriente de Quintana Roo.

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros En Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

También se espera posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 17 marzo ı Foto: SMN Conagua

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