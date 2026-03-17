Clima CDMX

Estas son las alcaldías con alerta por lluvia en CDMX hoy 17 de marzo

Emiten alerta por lluvia en las alcaldías de la CDMX

Lluvia CDMX
Lluvia CDMX Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Este martes el frente frío 41 y su masa de aire ártico se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, y entrará en interacción con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, provocando el descenso de temperatura.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados que se encuentran ubicados en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, y en algunas de estas incluso se espera Tormenta Negra.

Una Tormenta Negra ocurre cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros por hora, lo que significa que este martes afectará a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

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Sistema metereológico 17 de marzo
Sistema metereológico 17 de marzo ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó este 17 de marzo que se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes en las 16 alcaldías de la capital.

La lluvia de entre 15 y 29 milímetros se registrará desde las 14:10 horas hasta las 22:00 horas en las siguientes alcaldías:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuahutémoc
  6. Cuajimalpa
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztacalco
  9. Iztapalapa
  10. Magdalena Contretas
  11. Miguel Hidalgo
  12. Milpa Alta
  13. Tláhuac
  14. Tlalpan
  15. Venustiano Carranza
  16. Xochimilco

Los peligros asociados con esta alerta son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas; caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda reitrar la basura de las coladeras al interior y exterior de los domicilios, el cierre de puertas y ventanas, y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Para las personas que deban salir de sus hogares se recomienda que utilicen paraguas, impermeables y en caso de ser necesario, botas para lluvia o calzado repelente al agua.

Pronóstico de lluvia 17 de marzo

Este 17 de marzo, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), el pronóstico de lluvias fuertes, intensas, chubascos y posible caída de nieve y aguanieve es el siguiente:

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sur de Tabasco y el norte de Chiapas.
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, suroeste de Campeche, y norte y oriente de Quintana Roo.
  • Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Yucatán
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
  • Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros En Guanajuato, Querétaro y Michoacán.
  • Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

También se espera posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 17 marzo
Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 17 marzo ı Foto: SMN Conagua

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