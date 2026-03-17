Estiman que la Semana Santa deje 10 mil mdp

Vacacionistas disfrutan del Balneario Olímpico de Pantitlán, en abril de 2025.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex) estimó que distintas actividades relacionadas con la Semana Santa, que va del 29 de marzo al 5 de abril, dejen una derrama económica de cerca de nueve mil 926 millones de pesos.

A dos semanas de que se lleve a cabo este evento religioso, que millones de personas utilizan para vacacionar, el sindicato detalló que, al menos 105 mil unidades económicas, en las que laboran 703 mil personas, se verán beneficiadas por el alza de la actividad comercial y turística.

Dentro de los más de nueve mil millones de pesos que prevé la organización deje este periodo a la ciudad están contabilizados los mil 669 millones de pesos por la cuaresma.

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En un comunicado, la Coparmex detalló que su presidente, Adal Ortiz Ávalos, precisó que los establecimientos que serán más beneficiados serán hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, centros departamentales, locales con venta de artículos religiosos, teatros, cines y distribuidores de pescado y mariscos.

“Cuando se fortalece el consumo en negocios formales, se fortalece también el desarrollo de la ciudad y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades”, dijo el respresentante patronal.

En tanto, Aleida Alavez Ruiz, la alcaldesa de Iztapalapa, donde se llevará a cabo la 183 representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ha estimado que este evento deje una derrama de 250 millones de pesos.

Además, la morenista sostuvo el pasado jueves que si bien en 2025 recibieron a dos millones de visitantes, ahora esperan 300 mil personas más para un nuevo récord.