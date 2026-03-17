¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 17 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 17 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

  • Agilicen marcha en línea A, la gente se junta porque tarda 10 min por estación
  • No hay servicio en la línea A
  • No se mueven los trenes en la A

Línea 12

  • ¡NO HAY TRENES EN LA LINEA 12! 15 min esperando y contando los trenes pasan retacados y ni en periférico oriente se puede subir uno
  • Agilicen los trenes en L12, desde nopalera ya no es posible subir

Línea 8

  • L8 tienes detenida una unidad desde hace un buen rato, agiliza tu servicio ya se está aglomerando
  • Línea 8 la línea más incompetente y lenta, más de 15 minutos para salir de constitución

Línea 7

  • Línea 7 llevamos 10 min en Tacubaya
  • Buen día Llevamos 12 min entre camarones y refinería atascado de gente

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LMCT

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