Metro CDMX HOY 17 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera en el Metro HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 17 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9 y B.



Las Líneas 7, 12 y A presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra… pic.twitter.com/gYslquMBgx — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

Agilicen marcha en línea A, la gente se junta porque tarda 10 min por estación

No hay servicio en la línea A

No se mueven los trenes en la A

Línea 12

¡NO HAY TRENES EN LA LINEA 12! 15 min esperando y contando los trenes pasan retacados y ni en periférico oriente se puede subir uno

Agilicen los trenes en L12, desde nopalera ya no es posible subir

Línea 8

L8 tienes detenida una unidad desde hace un buen rato, agiliza tu servicio ya se está aglomerando

Línea 8 la línea más incompetente y lenta, más de 15 minutos para salir de constitución

Línea 7

Línea 7 llevamos 10 min en Tacubaya

Buen día Llevamos 12 min entre camarones y refinería atascado de gente

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 17, 2026

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LMCT