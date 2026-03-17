Metro CDMX HOY 17 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 17 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
- Agilicen marcha en línea A, la gente se junta porque tarda 10 min por estación
- No hay servicio en la línea A
- No se mueven los trenes en la A
Línea 12
- ¡NO HAY TRENES EN LA LINEA 12! 15 min esperando y contando los trenes pasan retacados y ni en periférico oriente se puede subir uno
- Agilicen los trenes en L12, desde nopalera ya no es posible subir
Línea 8
- L8 tienes detenida una unidad desde hace un buen rato, agiliza tu servicio ya se está aglomerando
- Línea 8 la línea más incompetente y lenta, más de 15 minutos para salir de constitución
Línea 7
- Línea 7 llevamos 10 min en Tacubaya
- Buen día Llevamos 12 min entre camarones y refinería atascado de gente
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LMCT