Pide CDMX sugerir a visitantes venir al Mundial vacunados

La vacunación contra el sarampión no será un requisito obligatorio para los visitantes extranjeros que asistan a los partidos del Mundial de Futbol en la capital del país, sino “una invitación”, confirmó la secretaria de Salud Pública (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann.

La funcionaria explicó que, aunque ya existen conversaciones con instancias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud federal y con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la inmunización se mantendrá como una decisión voluntaria.

El Dato: Para localizar el centro de vacunación contra el sarampión más cercano a su domicilio, la ciudadanía puede comunicarse al 079 para recibir las debidas indicaciones.

“Es una invitación, no es obligatorio, como no lo es para nadie en México, pero sabemos que es una herramienta muy efectiva de prevención y que es la mejor que tenemos y la indicación es para que vengan ya con su vacuna o si quieren pues se inmunizan aquí”, dijo en entrevista con La Razón.

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La titular de Sedesa detalló que la SRE se va a encargar de emitir un llamado preventivo a quienes viajen a México para la justa deportiva organizada por la FIFA, pues el Estadio Banorte será la sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio. En esta sede se esperan otros cuatro encuentros.

El pasado 10 de febrero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que solicitaría a Relaciones Exteriores y a la FIFA que los aficionados extranjeros que arribaran a la ciudad lo hicieran inmunizados contra el sarampión para evitar más casos.

Ayer, Gasman Zylbermann explicó que en la Ciudad de México se han registrado 576 casos acumulados de sarampión. Reiteró el llamado a completar el esquema de vacunación, pues recordó que, al menos, siete de cada 10 personas contagiadas no tenían antecedentes de haber sido inoculadas.

1.8 millones de dosis contra sarampión han sido aplicadas desde agosto

“El 69 por ciento de los casos no tienen antecedentes vacunales, por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo para acercar las vacunas a todas partes e invitar a todas las personas a completar los esquemas de vacunación de los niños y las niñas”, señaló.

La titular de la Sedesa dijo en entrevista que el objetivo de la campaña de vacunación es alcanzar la inmunidad de rebaño, la cual ocurre cuando una gran parte de la población está inmunizada contra una enfermedad o tiene anticuerpos por infecciones previas.

“Nosotros estamos calculando que, si aplicamos dos millones 400 mil dosis, que es la meta que nos ha propuesto la Secretaría de Salud federal, vamos a lograr que 95 por ciento de los usuarios estén inmunizados (de entre 10 y 49 años). Evidentemente es una estimación.

20 módulos de inoculación hay en la capital con un horario de 09:00 a 22:00 horas

“Hemos hecho un cálculo de que en unas tres semanas podríamos llegar a cumplir con esta meta de dos millones y que con eso podríamos tener esta inmunidad de rebaño”, aclaró.

De acuerdo con la dependencia capitalina, de agosto de 2025 a la fecha, en la Ciudad de México se han colocado un millón 801 mil 654 dosis contra el sarampión, esto significa que están a poco más de 600 mil inmunizaciones de alcanzar la meta planteada por la Secretaría de Salud federal para la inmunidad de rebaño.

Aunque la campaña de inmunización sigue, en algunos módulos ha comenzado a disminuir la afluencia de personas que acuden por su dosis.

Hace unas semanas, este diario recorrió módulos de inoculación en Iztapalapa, como el de la Utopía Santa Cruz Meyehualco y el Centro de Transferencia Modal de la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, y lucían con filas de interesados, pero la situación ha cambiado con el paso de los días.

“Ya estamos poniendo menos vacunas, porque ya muchos se vacunaron. Y eso está muy bien, porque así se protegen, ¿no? Pero sí, mira, ya tenemos muchísima menos gente. Hoy hemos atendido a tres nada más”, comentó personal de salud.

Gasman Zylbermann sostuvo que hay vacunas suficientes y seguras, disponibles tanto en puestos móviles, centros de salud y espacios públicos, y agradeció la respuesta de la población.

“Ha habido un gran esfuerzo muy concentrado de llevar y de acercar las vacunas a donde las personas viven, donde las personas trabajan, donde las personas transitan; queremos agradecer a la población por el acercamiento, por el interés”, expresó a 86 días del Mundial.

El Gobierno capitalino ha estimado que cerca de cinco millones de personas lleguen a México por la justa mundialista, la cual comparte con Canadá y Estados Unidos, naciones donde empezaron los contagios, principalmente, por los grupos antivacunas.

Brugada Molina explicó que, si bien los contagios por sarampión han ido al alza en la capital, esto no ha ocurrido de manera exponencial, como en otras entidades, debido a la aplicación de dosis, lo cual ha permitido controlar la situación.

“No se ha disparado repentinamente, como en otros estados, gracias a la vacunación que ha habido, pero como siempre lo hemos dicho en esta ciudad, que es la que tiene más número de habitantes, prácticamente por aritmética, nos va a tocar tener más casos de sarampión, pero hasta hoy no tenemos un brote agudo, digámoslo así, y lo que tenemos es un crecimiento controlado, pero es un crecimiento”, dijo la Jefa de Gobierno.

FALLECE MENOR. La secretaria de Salud local confirmó ayer en conferencia que la Ciudad de México ya acumula dos defunciones asociadas al sarampión, y aclaró que hay una más que está en proceso de investigación epidemiológica, así como de dictaminación.

La primera víctima mortal del sarampión en la capital fue un niño de tres meses originario de la alcaldía Álvaro Obregón, quien perdió la vida en diciembre pasado tras contagiarse a través de su abuela y madre.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el infante murió tras no recibir atención médica oportuna debido a la situación de precariedad en la que estaba sumida su familia.

Gasman Zylbermann explicó este lunes que el segundo deceso corresponde a una niña de siete meses que tuvo sepsis y neumonía. La menor no estaba vacunada.

“A la fecha, tenemos en la Ciudad de México 576 casos confirmados de sarampión, hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación”, comentó la funcionaria local.





Aplicadas, 30.1 millones de dosis contra sarampión

› Por Claudia Arellano

LA SECRETARÍA DE SALUD (Ssa) informó que del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026, las instituciones que integran el sector han aplicado 30 millones 128 mil 312 dosis de vacuna contra el sarampión en todo el país, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la protección de la población.

La dependencia señaló que la inmunización de niñas y niños de entre seis meses y 12 años se mantiene como una prioridad, debido a que se trata del grupo que requiere mayor protección para prevenir contagios y reducir las cadenas de transmisión de la enfermedad.

El Tip: Hasta el pasado viernes 13 de marzo, autoridades tenían registrados 13 mil 408 casos acumulados confirmados en todo el país, así como 35 defunciones.

Ante ello, las autoridades sanitarias exhortaron a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre diversas instituciones del sector salud, entre ellas el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, así como los servicios médicos de Petróleos Mexicanos y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Ssa, la campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con alguna dosis o que necesiten completar su esquema o recibir refuerzo.

2.5 millones de dosis por semana es la meta a alcanzar del sector salud

También, a personas de entre 13 y 49 años que no hayan sido vacunadas contra el sarampión o que no hayan completado su segunda dosis, particularmente en entidades como Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Sonora.

Para ubicar el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al número telefónico 079, donde se ofrece orientación gratuita.

La Ssa recordó que la vacunación es gratuita, segura y fundamental para proteger la salud individual y colectiva, así como para prevenir brotes de esta enfermedad.