Capturan a La Guasona y al Rommi

Los cuatro detenidos en las acciones de seguridad, ayer.

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Angélica Adriana “N”, La Guasona, y Rommel “N”, Rommi, objetivos prioritarios y presuntos integrantes de una célula delictiva de La Unión Tepito.

La dependencia capitalina indicó que, como parte de las acciones de inteligencia elementos identificaron la “zona de operación de una mujer”, quien estaría relacionada con un grupo dedicado a la recolección de dinero en efectivo producto de la distribución y venta de droga, principalmente en la colonia Buenavista.

Así, las autoridades implementaron un operativo y, en la calle Saturno localizaron a la sospechosa, quien intercambiaba bolsas con un hombre. Los uniformados los interceptaron y les hicieron una revisión preventiva.

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La acción de seguridad dio como resultado el aseguramiento de mil dosis de cocaína, 132 envoltorios con crystal, dos básculas grameras, siete bolsas con aparente marihuana, un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

57 objetivos prioritarios generadores de violencia fueron detenidos hasta febrero

Como parte de las investigaciones, oficiales identificaron dos inmuebles posiblemente usados para almacenar droga. Ambos están relacionados con la detenida. Derivado de esto, un Juez de Control liberó los mandamientos judiciales.

Autoridades capitalinas y federales catearon un predio en la calle Sol, de la colonia Guerrero, y un apartamento de la calle Guerrero, de la colonia Buenavista.

Derivado de esto, los uniformados detuvieron a Laura “N” y a Víctor Hugo “N”, quienes, señaló Vázquez Camacho, supuestamente facilitaban el resguardo de armas y de la droga.

Los agentes aseguraron 822 dosis de cocaína, ocho bolsas medianas con marihuana, 35 bolsitas con crystal, una pistola, 19 cartuchos útiles, un chaleco balístico y un celular.