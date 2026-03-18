Comerciantes del Metro CDMX acusan intentos de desestabilización

Agrupaciones de comerciantes que operan en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro acusaron la existencia de intentos de desestabilización por parte de grupos que, aseguran, carecen de representatividad y buscan afectar su actividad económica.

A través de un comunicado, locatarios vinculados al colectivo Metroemprende señalaron que han sostenido mesas de trabajo con la administración del Metro, encabezada por su director general, Adrián Rubalcava Suárez, con el objetivo de avanzar en la regularización de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR).

Los comerciantes afirmaron que esta actividad representa el sustento de alrededor de 3 mil familias, por lo que manifestaron preocupación ante lo que calificaron como acciones para generar confusión y desinformación en torno al manejo de los espacios comerciales dentro del sistema de transporte.

Señalan adeudos y presuntas irregularidades

En el documento, los locatarios acusaron a una supuesta agrupación identificada como “Comerciantes Unidos del STC-Metro” de no contar con existencia formal y de operar mediante prestanombres. Según su versión, este grupo intentaría evadir el pago de un adeudo superior a los 10 millones de pesos con el Metro.

Asimismo, indicaron que dicha organización enfrenta un proceso legal para la nulidad de sus permisos, por lo que —afirman— ha optado por difundir acusaciones en medios de comunicación.

También señalaron a una persona identificada como Edgar o Edgardo Cerda, a quien atribuyen presuntos fraudes mediante la creación de empresas fantasma para obtener permisos y posteriormente rentarlos a terceros.

En paralelo, otro grupo de comerciantes ha sostenido señalamientos en sentido contrario, al denunciar la existencia de presuntas prácticas de corrupción y extorsión en la asignación de locales dentro del Metro.

De acuerdo con estas acusaciones, los espacios comerciales serían vendidos en montos superiores a los 120 mil pesos y rentados en promedio en 12 mil 500 pesos mensuales, recursos que presuntamente no se reportan de manera oficial.

Asimismo, han denunciado el cobro de “derecho de piso” y la posible participación de actores con vínculos políticos y administrativos en estas prácticas, lo que —afirman— ha generado un esquema irregular dentro del sistema.

Piden intervención de autoridades

Ante este escenario, los comerciantes que firmaron el comunicado exigieron a las autoridades capitalinas actuar conforme a la ley, revocar los permisos otorgados de manera irregular y garantizar que estos sean asignados a quienes cumplen con la normatividad.

Por su parte, los otros grupos involucrados también han solicitado la intervención de las autoridades para investigar las presuntas redes de corrupción y regularizar la operación del comercio dentro del Metro.

El conflicto ocurre en medio del proceso de reordenamiento del comercio al interior del Metro de la Ciudad de México, donde miles de locatarios dependen de estos espacios para su subsistencia y donde la regulación de permisos se ha convertido en un punto de disputa entre distintos grupos.

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MSL