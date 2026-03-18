Metro CDMX HOY 18 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 18 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
CNTE marcha en CDMX; sigue la cobertura de lo más importante EN VIVO
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
- Línea B no pasan y ya llevamos más de 10 minutos esperando
- Línea B venía con buen avance, nada más empezó a hacer base la unidad
- La alta afluencia la generan ustedes al detener los metros, llevamos más de 10 minutos detenidos en Romero Rubio
- Línea b parada desde hace 10min en romero rubio.
- En la estación San Lázaro línea B dirección ciudad azteca, el tren detenido hace más de 10 minutos y no hay gente
Línea 2
- Línea 2 hacia 4 caminos saturada en todas sus estaciones, los trenes pasan saturados lo que provoca caos en Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución
- Línea 2, va haciendo base en cada estación
Otras líneas con retrasos
Línea 8 en constitución ya colapso, un tren que deja de circular y un tren en anden lateral sin salir.
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LMCT