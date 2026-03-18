Metro CDMX HOY 18 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 18 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento



En las Líneas 2, 3, 7, 8, 12 y B se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio; además, se envían… pic.twitter.com/chw2JCskYw — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 18, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

Línea B no pasan y ya llevamos más de 10 minutos esperando

Línea B venía con buen avance, nada más empezó a hacer base la unidad

La alta afluencia la generan ustedes al detener los metros, llevamos más de 10 minutos detenidos en Romero Rubio

Línea b parada desde hace 10min en romero rubio.

En la estación San Lázaro línea B dirección ciudad azteca, el tren detenido hace más de 10 minutos y no hay gente

Línea 2

Línea 2 hacia 4 caminos saturada en todas sus estaciones, los trenes pasan saturados lo que provoca caos en Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución

Línea 2, va haciendo base en cada estación

Otras líneas con retrasos

Línea 8 en constitución ya colapso, un tren que deja de circular y un tren en anden lateral sin salir.

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LMCT