Metro concluye instalación de pasillos motorizados de acceso y salida en la estación Zócalo-Tenochtitlán

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que concluyó la instalación y puesta en operación de nuevos pasillos continuos motorizados de control de acceso y salida en la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2, como parte de la modernización de infraestructura que se realiza en diversas estaciones de la red.

Estos nuevos dispositivos sustituyen a los torniquetes convencionales y permiten agilizar el ingreso y salida de usuarios, particularmente en estaciones terminales o en puntos de alta afluencia dentro del sistema.

Los pasillos motorizados incorporan sensores de detección de proximidad, que permiten activar el mecanismo de apertura al identificar la presencia de una persona. En el caso de los equipos destinados para la salida, las puertas permanecen abiertas mientras se mantenga el flujo continuo de usuarios, lo que facilita una circulación más ordenada y eficiente.

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La intervención se realizó en los accesos principales de la estación con la siguiente configuración:

Acceso Sur

6 pasillos de entrada

3 pasillos de salida

Acceso Norte

7 pasillos de entrada

3 pasillos de salida

Con ello, la estación dispone actualmente de 13 pasillos de entrada y 6 pasillos de salida, lo que permite optimizar la distribución de los flujos de acceso y egreso en uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

Además de mejorar la eficiencia operativa, los nuevos equipos facilitan el paso de personas con discapacidad y usuarios con movilidad reducida, al ofrecer un mecanismo de apertura más amplio.

Los nuevos pasillos motorizados de acceso están habilitados para la validación de la Tarjeta de Movilidad Integrada, la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada y las tarjetas bancarias sin contacto.

Estas acciones forman parte de las mejoras en las instalaciones que se realizan en la red de transporte de la Ciudad de México.

La administración del Metro, encabezada por Adrián Rubalcava Suárez, Director General del organismo, y por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, mantiene un programa permanente de modernización y mejora en estaciones, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio que diariamente utilizan millones de personas.

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FGR