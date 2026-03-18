Reportan fuerte incendio en Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa

Un fuerte incendio se registró este miércoles 18 de marzo en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde una fábrica fue alcanzada por las llamas, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes más recientes, el siniestro se localiza en inmediaciones de las calles Cayetano Andrade y Elpidio Canales, donde una columna de humo de gran magnitud sigue siendo visible desde distintos puntos de la Ciudad de México, lo que mantiene en alerta a vecinos de la zona oriente.

Incontrolable el incendio en una fábrica de plásticos en Calle Cayetano Andrade y Elpidio Canales, Col Santa Martha Acatitla en @Alc_Iztapalapa pic.twitter.com/jbbZMJtPqr — (Kizmar) (@antonioaranda_) March 18, 2026

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informaron que ya se encuentran laborando en el sitio para contener las llamas, mientras policías y personal de protección civil mantienen acordonada el área para facilitar las maniobras.

#PrecauciónVial | @Bomberos_CDMX labora para sofocar incendio en Elpidio Canales y Cayetano Andrade, colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, alcaldía Iztapalapa, evite la zona. pic.twitter.com/OYDgaMR3rw — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026

¿Qué se sabe sobre el incendio en Iztapalapa?

De acuerdo con el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, el siniestro ocurre en un inmueble con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, lo que ha complicado las labores de control debido al tipo de material involucrado.

“Atendemos un incendio en una bodega donde se almacena poliuretano, con una superficie de 300 m²”, indicó el funcionario, al precisar que la emergencia se ubica en Santa Martha Acatitla.

Asimismo, dijo que “el fuego ha sido confinado y no representa riesgos“.

El jefe Vulcano, informó que el siniestro —que se originó en una bodega donde se almacenaba poliuretano— ya fue controlado en su totalidad.

“Informo que hemos extinguido el incendio. Personal permanece en el lugar realizando labores de remoción y enfriamiento. No hay personas lesionadas”, indicó el mando de Bomberos de la Ciudad de México.

#AlMomento, informo que hemos extinguido el incendio. Personal permanece en el lugar realizando labores de remoción y enfriamiento. No hay personas lesionadas. #ServicioConcluido.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/sHtgd5MPY5 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 18, 2026

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MSL