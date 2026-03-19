Paro de 72 horas

Bloqueos CNTE HOY 19 de marzo: estas son las calles cerradas y vías alternas

Se recomienda salir con tiempo para evitar lo más posible las afectaciones; continúa jornada de movilización en CDMX

Marcha de la CNTE el 18 de marzo
Marcha de la CNTE el 18 de marzo Foto: David Patricio
Por:
Mariel Caballero

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este jueves su jornada de protestas en la Ciudad de México, como parte del paro de 72 horas anunciado previamente, el cual ha derivado en bloqueos en vialidades clave de la capital.

El objetivo de estas movilizaciones, según han reiterado los integrantes de la CNTE, es mantener la presión en las calles para visibilizar sus demandas, en el marco de un paro nacional que contempla diversas acciones escalonadas en la capital.

Miembros de la CNTE al reunirse en el Ángel de la Independencia, ayer, para marchar al Zócalo.
Miembros de la CNTE al reunirse en el Ángel de la Independencia, ayer, para marchar al Zócalo. ı Foto: David Patricio›La Razón

Calles cerradas por bloqueos

Las principales vialidades afectadas son:

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  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Bucareli (zona del Caballito)

De acuerdo con la convocatoria difundida, los bloqueos iniciaron desde las 9:00 horas, generando afectaciones importantes para automovilistas y transporte público.

Estas zonas presentan interrupciones a la circulación debido a la presencia de manifestantes, lo que ha generado congestionamientos en puntos cercanos.

Se recomienda:

  • Evitar la zona centro y utilizar vías alternas
  • Salir con anticipación para prevenir retrasos
  • Optar por transporte público

El paro de 72 horas de la CNTE podría continuar generando afectaciones en los próximos días, por lo que autoridades y ciudadanía se mantienen atentos a la evolución de las movilizaciones en la Ciudad de México.

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LMCT

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