Exhiben y detienen a docente por grabar a alumnas en CDMX

La detención de un profesor del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, desató indignación entre estudiantes y padres de familia, quienes exigen que se castigue con todo el peso de la ley al docente acusado de grabar debajo de la falda a alumnas dentro del salón de clases.

El señalado, identificado como Enrique “N”, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que alumnos documentaran su conducta mediante videos, los cuales evidenciarían que utilizaba su teléfono celular para captar imágenes sin consentimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior del plantel ubicado en la colonia Del Valle Norte, donde el comportamiento del profesor fue detectado por estudiantes, quienes decidieron denunciarlo.

Así fue detenido el profesor ENRIQUE VEGA, acusado de grabar bajo las faldas de sus alumnas de prepa.



Es maestro del Colegio del Valle en la Alcaldía Benito Juárez en La CDMX.



Las alumnas lo cacharon metiendo un telefono bajo la falda de una compañera en clase.



La @SSC_CDMX… pic.twitter.com/1t1LJ8Qb5L — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 19, 2026

Tras ello, autoridades capitalinas lo pusieron a disposición del Ministerio Público especializado en delitos sexuales, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El caso provocó movilizaciones dentro de la comunidad escolar. Padres de familia y alumnos se manifestaron para exigir justicia y señalaron que no se trataría de un hecho aislado. Según denunciaron, anteriormente otro docente fue acusado de conductas similares, pero únicamente habría sido separado del cargo sin que se iniciara una investigación formal.

Las acusaciones también encendieron críticas hacia la administración del colegio, a la que algunos padres reprochan falta de protocolos eficaces para atender denuncias de acoso y proteger a las estudiantes.

Maestro captado grabando a una alumna. El profesor de inglés Enrrique Vega Ortega de la preparatoria.



Lo que se sabe



Colegio del Valle, ubicado en la calle Mier y Pesado, colonia Del Valle Norte, Benito Juárez, CDMX.

- Imputado: Maestro identificado como Enrique N, de 52… pic.twitter.com/IjlGbhCCbO — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

Especialistas señalan que este tipo de conductas pueden constituir delitos como acoso sexual y violación a la intimidad, los cuales están contemplados en la legislación de la Ciudad de México y pueden derivar en sanciones penales, especialmente cuando involucran a menores de edad.

En paralelo, el caso ha generado debate en redes sociales, donde surgieron comentarios que responsabilizan a las víctimas por su vestimenta, lo que ha sido señalado como una forma de revictimización.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de las alumnas insisten en que el caso no quede impune y que se refuercen las medidas de seguridad dentro de los planteles educativos para evitar que hechos similares se repitan.

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MSL