Hallan 155 astillas óseas en el Panteón de Dolores

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en la segunda fase del Plan de Recuperación de cuerpos sepultados en las 75 fosas comunes del Panteón Civil de Dolores hallaron 155 microfragmentos y astillas óseas. En un comunicado, el órgano autónomo indicó que los fragmentos óseos ya fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis, así como su posterior identificación y restitución digna a las familias de personas desaparecidas.

Los trabajos de esta segunda fase comenzaron este 17 de marzo y continuarán hasta el 27 de marzo en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel 9. Como parte del proceso de excavación y cribado de la tierra de relleno encima de la fosa, se localizaron los restos óseos.

El Dato: Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que concentran más reportes de personas desaparecidas en la ciudad, de acuerdo con la CNB.

Resultado de la lucha de madres buscadoras, el Plan de Recuperación de los más de 20 mil cuerpos sepultados en las 75 fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, comenzó en noviembre de 2025.

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En la primera fase del programa se recuperaron 25 individuos y cuatro mil 708 fragmentos y microfragmentos óseos en la misma fosa. Entre estos hallazgos se identificó la presencia de cinco fetos.

“Cinco personas han sido identificadas y en seis casos se han establecido hipótesis de identidad”, indicó la Fiscalía sobre los avances de la primera fase.

5 mil 755 personas desaparecidas contabilizan las autoridades en CDMX

Este plan fue planteado el 28 de abril de 2025 por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, como uno de sus 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 2025-2030, el cual tiene el objetivo de enfrentar la crisis de desapariciones en la capital.

En el Panteón de Dolores está una pieza clave para la crisis de personas desaparecidas en la ciudad, de cinco mil 755 casos al 18 de marzo de 2026, muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda.

75 fosas comunes en el panteón contienen los 20 mil restos sin identificar

De acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes, hecho también por la Comisión, para abril de 2024 había 19 mil 203 cuerpos o segmentos que terminaron inhumados en las fosas comunes de este cementerio, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Esta situación podría sugerir que hay una cifra negra de personas desaparecidas en la Ciudad de México de más del triple de casos oficiales. En octubre pasado, la fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, dijo que ante esto la Federación debe recuperar los restos y devolverlos a sus familias.

“El Gobierno federal tiene que tomar en cuenta esto para que estas personas puedan ser devueltas a sus hogares. Algunas de ellas pueden ser de otros estados o inclusive migrantes”, dijo a La Razón.

Entre las instituciones participantes en este plan están la Fiscalía capitalina, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos capitalina, así como madres buscadoras.