Activan doble Alerta en CDMX por bajas temperaturas para este domingo 22 de marzo; estas son las alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó este sábado 21 de marzo las alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas que se prevén para la madrugada y primeras horas del domingo 22 de marzo de 2026 en varias demarcaciones territoriales de la capital.

De acuerdo con el pronóstico emitido por las autoridades meteorológicas locales, las condiciones de frío más intensas se presentarán entre las 00:00 y las 08:00 horas, con temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius en zonas altas.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Alerta Naranja: frío intenso en zonas altas

La Alerta Naranja, que indica condiciones de frío intenso con posible riesgo para la salud, fue activada en la alcaldía Tlalpan, ubicadas en las zonas más elevadas de la capital.

En estas demarcaciones se esperan las temperaturas más bajas de la noche, con posibilidad de heladas en puntos cercanos al Ajusco-Chichinautzin y la sierra que rodea el valle de México.

Alerta Amarilla: frío moderado en otros puntos

Por su parte, la Alerta Amarilla, que implica un escenario de frío moderado, se activó para cuatro alcaldías adicionales:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

En estas demarcaciones, los termómetros podrían registrar temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo periodo nocturno.

Estas alcaldías, con áreas intermedias de montaña y valles elevados, suelen experimentar descensos importantes durante las madrugadas cuando se combinan sistemas de alta presión con cielos despejados.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/o6GQO58qqs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 21, 2026

Recomendaciones de las autoridades

La SGIRPC llamó a la población a extremar precauciones ante este pronóstico, especialmente a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Entre las sugerencias están:

Abrigarse adecuadamente, usando varias capas de ropa.

Cubrir nariz y boca para reducir la pérdida de calor corporal.

Evitar cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de espacios con calefacción.

Mantener adecuada ventilación si se usan calentadores o chimeneas en interiores para evitar intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, se recomendó proteger a mascotas del frío, hidratarse bien, consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas relacionados con el frío intenso.

Las autoridades recordaron que la situación puede cambiar y pidieron a los capitalinos estar atentos a las actualizaciones oficiales de la SGIRPC y del Servicio Meteorológico Nacional.

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MSL