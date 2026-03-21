Detienen a 5 por posesión de droga y armas, tras cateos en Iztapalapa y GAM

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde aseguraron más de 500 dosis de diferentes tipos de drogas y un arma de fuego, además de detener a dos hombres y tres mujeres.

Operativo y resultados

El operativo se derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo, incluyendo vigilancia fija y móvil, así como recorridos de reconocimiento en las zonas, tras recibir denuncias que señalaban que en diversas viviendas se almacenaban y distribuían drogas.

Con los datos suficientes, un agente del Ministerio Público presentó la información ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Gustavo A. Madero (calle Pedernal, colonia Tres Estrellas):

103 dosis de posible cocaína

86 dosis de probable marihuana

61 dosis de aparente metanfetamina

1 arma de fuego corta

Detenidos: un hombre de 46 años y una mujer de 66 años

Iztapalapa (avenida 5, colonia Renovación):

60 dosis de supuesta cocaína

55 dosis de aparente marihuana

49 dosis de posible metanfetamina

Detenidos: dos mujeres de 39 y 33 años y un hombre de 28 años

Los inmuebles quedaron asegurados y sellados, mientras los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa y @TuAlcaldiaGAM donde fueron detenidos dos hombres y tres mujeres.



Se aseguraron 500… pic.twitter.com/cMvbzwYr1W — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 21, 2026

Según informo la SSC, el hombre de 46 años tiene un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2007 por un delito contra el ambiente, relacionado con la posesión de fauna silvestre con fines de comercio, sujeta a protección especial.

La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para identificar y detener generadores de violencia, combatir delitos de alto impacto y garantizar una ciudad más segura.

Dentro de este mismo marco, las autoridades recordaron que las personas detenidas se presumen inocentes hasta que un juez dictamine su responsabilidad conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL