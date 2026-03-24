Bajo la lupa, omisiones en edificio caído

La Fiscalía General de Justicia local investiga bajo diversas líneas el colapso del edificio de San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, que causó la muerte de tres trabajadores, entre ellas omisiones. Por ahora, indicó, no hay elementos para señalar a algún funcionario público como responsable penal del hecho.

La fiscala capitalina Bertha Alcalde, lamentó primero el fallecimiento de las tres víctimas del derrumbe e indicó que se está trabajando en el caso bajo diversas líneas de investigación.

Entre ellas, dijo la funcionaria, se prioriza aquella contra la empresa Demec (Desarrolladora Metropolitana) y no se cuenta con elementos contra funcionarios públicos señalados por el caso, entre ellos la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, o el secretario de Vivienda local, Inti Muñoz Santini.

“No tenemos señalado de forma particular o personal a un funcionario público como responsable. Efectivamente, la principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos que ya mencioné, pero otra línea tiene que ver con posibles omisiones en la supervisión o el otorgamiento de autorizaciones”, mencionó Alcalde Luján sobre el accidente registrado el pasado 9 de marzo.