Metro CDMX HOY 24 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 24 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento

Se realizan maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.

Personal del Sistema brinda apoyo para agilizar la circulación y el ascenso y descenso. Asimismo, se envían trenes vacíos… pic.twitter.com/4UCwouoPSY — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 6

La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso, esto debido a una revisión en un tren, de acuerdo con lo que informó el STC Metro.

Tomen sus precauciones, Línea 6 Estación Deportivo 18 de Marzo dirección el Rosario hay falla en una puerta de un vagón y el tren no puede avanzar.

Línea 6, Instituto del petróleo se empieza a llenar y no pasa tren

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación que se trabaja en reparar:

Por qué el metro de la línea 8 dirección Garibaldi se queda haciendo base

15 minutos y no sale el tren de Constitución de 1917 ni llegan otros

Los trenes están tardando 10 minutos en salir desde constitución a Garibaldi

Línea B, atascada y haciendo base

Línea B parada, más de 10 min en Múzquiz tomen precauciones

Buen día, Daniela, para una pronta atención ¿puedes indicarnos el número de vagón en el que viajas?, lo encuentras al final en los extremos superiores. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026

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LMCT