¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 24 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 24 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 6

La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso, esto debido a una revisión en un tren, de acuerdo con lo que informó el STC Metro.

  • Tomen sus precauciones, Línea 6 Estación Deportivo 18 de Marzo dirección el Rosario hay falla en una puerta de un vagón y el tren no puede avanzar.
  • Línea 6, Instituto del petróleo se empieza a llenar y no pasa tren

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación que se trabaja en reparar:

  • Por qué el metro de la línea 8 dirección Garibaldi se queda haciendo base
  • 15 minutos y no sale el tren de Constitución de 1917 ni llegan otros
  • Los trenes están tardando 10 minutos en salir desde constitución a Garibaldi
  • Línea B, atascada y haciendo base
  • Línea B parada, más de 10 min en Múzquiz tomen precauciones

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LMCT

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