Metro CDMX HOY 24 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 24 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 6
La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso, esto debido a una revisión en un tren, de acuerdo con lo que informó el STC Metro.
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Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación que se trabaja en reparar:
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LMCT